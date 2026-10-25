Endonezya'da günde 9 saat uyuyan adam, yatak markasının reklamıyla internet fenomeni oldu

·7·Dünya
Endonezya'da günde 9 saat uyuyan adam, yatak markasının reklamıyla internet fenomeni oldu

Endonezyalı yatak markası Domi Bed, sıra dışı bir reklam kampanyasıyla internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Projede, hareket halindeki bir aracın içinde günde dokuz saat uyuyan bir kişi yer aldı. İlk başta hayalindeki iş gibi görünen bu durumun, aslında ürünü tanıtmayı amaçlayan bir reklam olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan videoda, büyük bir aracın iç kısmının yatak odasına dönüştürüldüğü görülüyor. İçine yatak ve nevresim takımları yerleştirilen araçta bir kişi rahatça uyuyor. Yoldan geçen insanlar ise pencereler aracılığıyla bu sıra dışı manzarayı izleme fırsatı buldu. Hareket halindeki bir aracın içinde birinin huzurla uyuduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kampanyanın temel amacı, yatağın konforunu sergilemekti. Marka bu yolla, araç hareket halindeyken bile rahat bir uyku ortamı yaratmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştı.

Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak birçok izleyicinin ilgisini çekti. Kullanıcıların bir kısmı bu işi imrenilecek bir durum olarak nitelendirirken, diğerleri gün boyu uyumak için para alma fikrini esprili bir dille tartıştı.

Reklam kampanyası, ürünün temel özelliğini alışılmadık bir yöntemle göstermesiyle öne çıkıyor. Karmaşık sahneler yerine, yatağın konforu doğrudan gözler önüne seriliyor.

Domi BedEndonezyaReklam KampanyasıPazarlamaViral
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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