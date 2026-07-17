Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende yaşam için önemli bir iz buldu

Güneş sistemi dışındaki yaşam arayışlarına yönelik bilimsel araştırmalar bir önemli sonuç daha verdi. Bilim insanları Dünya'ya benzer özelliklere sahip, bizden 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan LHS 1140b ötegezegeninde atmosferin varlığını ilk kez doğruladı. Bu konuda The Guardian haber verdi.

Daha önce atmosferler çoğunlukla gaz devlerinde ve “sub-Neptün” türü ötegezegenlerde tespit edilmişti. Ancak bu kez bilim insanları, yaşanabilir bölgede yer alan kayalık bir gezegende atmosfer olduğunu gözlemler yoluyla ilk kez kanıtlamayı başardı.

Araştırmanın baş yazarı, Harvard Üniversitesi'nin eski araştırmacısı Dr. Charles Cadieux, bunun sadece yaşanabilir bölgedeki kayalık bir gezegende atmosfer varlığının ilk kanıtı değil, aynı zamanda atmosfer içeriğindeki maddenin ilk doğrudan tespiti olduğunu vurguladı.

Bilim insanına göre bu sonuç LHS 1140b gezegenini Güneş sistemi dışında astrobiyoloji ve yaşam için uygun ortamı incelemede en umut verici nesnelerden biri haline getirdi.

Gezegenin kütlesinin Dünya'dan 5,6 kat daha büyük, yarıçapının ise yaklaşık yüzde 70 daha geniş olduğu belirtiliyor. İçerik ve sıcaklık bakımından Dünya'ya bir dereceye kadar benzese de, yıldızına her zaman tek tarafıyla bakmakta, su rezervi daha fazla olabilmekte ve atmosferi Dünya'dakinden önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir.

2017 yılında keşfedilen LHS 1140b Balina takımyıldızındaki küçük bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönmektedir. Cadieux, mevcut verilerin gezegende yaşam için gerekli temel faktörlerin —kayalık bir yüzey, sıvı suyun bulunabileceği bir sıcaklık ve atmosfer— var olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Atmosfer, suyun uzaya kaçmasını engelleyerek yüzeyi zararlı radyasyondan da koruyabilir.

Araştırmacılar aynı sistemdeki bir diğer kayalık gezegen olan LHS 1140c gezegeninde ise atmosfer izlerine rastlayamadı.

Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, gözlemler Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde bulunan Magellan Clay teleskobu yardımıyla gerçekleştirildi. 2024 yılındaki gözlemlerde gezegenden dışarı çıkan helyum gazı kaydedildi. Sonraki gözlemlerde bu gaz tespit edilmemiş olsa da, bilim insanları olası hataları ve sahte sonuçları yeniden kontrol ederek ilk sonuçların güvenilir olduğunu doğruladı.

Oxford Üniversitesi profesörü Jane Birkby de bu sonucu önemli bir keşif olarak değerlendirdi. Ona göre, kırmızı cüce yıldızların etrafındaki kayalık gezegenlerde atmosferin korunabilmesi, yaşam arayışı konusunda yeni imkanlar açıyor ve gelecekte bu tür gezegenlerde yaşamın varlığına dair sorulara daha da yaklaşmayı sağlıyor.