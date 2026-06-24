MoEngage pazarlamanın geleceğini milyonlarca AI ajanıyla görüyor

Hindistan'ın müşteri etkileşimi yazılımı alanındaki lider şirketi MoEngage, San Francisco merkezli Aampe girişimini satın aldığını duyurdu. Şirketin, her müşteri için ayrı bir karar verici yapay zeka (AI) ajanlarının geleceğin temeli olacağına inanmasıyla, bu anlaşmanın pazarlama alanında devrim niteliğinde bir değişiklik yaratması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşmanın mali detayları resmi olarak açıklanmasa da, TechCrunch'ın konuya yakın kaynaklarına göre, nakit bazlı bu anlaşmanın on milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 2020 yılında kurulan Aampe, her tüketiciye kişisel bir AI ajanı atayan bir yazılım geliştiriyor. Bu, markaların geleneksel hedef kitle segmentasyonunu ve kampanya kurallarını terk ederek, mesajları bireysel davranışlara göre uyarlamalarına olanak tanıyor.

Pazarlamada yapay zekanın yeni dönemi

Şu anda yazılım geliştiriciler, yapay zekayı kurumsal uygulamalara daha derinlemesine entegre etmek için bir yarışa girmiş durumdalar. Artık AI sadece içerik üretmek veya çalışanlara yardımcı olmakla sınırlı kalmayıp, otonom kararlar alma seviyesine yükseliyor. Pazarlamada bu, hangi müşteriye, ne zaman ve nasıl bir mesaj gönderileceğine AI ajanının kendisinin karar vermesi anlamına geliyor.

MoEngage kurucu ortağı ve CEO'su Raviteja Dodda'nın verdiği mülakata göre, Aampe geçtiğimiz yıl boyunca yıllık tekrarlayan gelirini yüzde 150 oranında artırmayı başardı. Girişimin ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde 30'dan fazla büyük müşterisi bulunuyor. Bu satın alımın, MoEngage'e Salesforce ve Adobe gibi devlerle rekabette üstünlük sağlaması bekleniyor.

Özbekistan pazarında da dijital pazarlama ve müşteri iletişimi otomasyonuna olan talebin arttığı bir dönemde, bu tür küresel teknolojik birleşmeler yerel şirketler için de büyük önem taşıyor. Salesforce Marketing Cloud ve Adobe Experience Cloud gibi platformları kullanan büyük işletmeler, artık daha esnek ve akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Rekabet ve genişleme stratejisi

Raviteja Dodda, MoEngage'in büyümesinin büyük bir kısmının, özellikle Salesforce ve Adobe platformlarını terk ederek onların hizmetine geçen kurumsal müşteriler sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. Şirket, yakın zamanda Salesforce sisteminden vazgeçen müşterilerle birkaç milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı. Aampe teknolojisi ise bu süreci daha da hızlandırabilir.

Aampe teknolojisi şu anda şu popüler markalar tarafından kullanılmaktadır:

Swiggy (yemek teslimat hizmeti);

Grab (ulaşım ve lojistik devi);

Taxfix (finansal teknoloji platformu).

Bu anlaşmanın ardından Aampe şirketinin 20'ye yakın çalışanı MoEngage ekibine katılacak ve sonuç olarak toplam çalışan sayısı 820'ye ulaşacak. MoEngage altı ay önce 280 milyon dolar yatırım almıştı; bu da şirketin agresif genişleme ve yeni teknolojileri benimseme için yeterli finansal rezervlere sahip olduğunu gösteriyor.