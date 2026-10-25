İspanya'da reflektörlü yelek giyen sıra dışı tavuklar halk arasında paniğe yol açtı

İspanya'nın Galiçya bölgesinde geceleyin reflektörlü yelek giyerek dolaşan tavuklar, yerel halk arasında beklenmedik bir paniğe neden oldu. Karanlıkta parlayan şekilleri gören bir kadın, onları sıra dışı varlıklar sanarak polise başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, tarım ürünleri satıcısı Esteban Cuso, kümes hayvanlarını karanlıkta daha kolay bulmak ve kaybetmemek için onlara reflektörlü yelek giydirme fikrini ortaya attı.

Ancak bu sıra dışı girişimi beklenmedik bir duruma yol açtı. Gece evinin yakınında garip parlak şekiller gören yerel bir kadın endişelenerek kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sıra dışı varlıklar yerine yelek giymiş tavuklarla karşılaştı.

Girişimin sahibi, bu tür yeleklerin birkaç işlevi olduğunu belirtiyor. Yelekler, kümes hayvanlarının karanlıkta görülmesini kolaylaştırıyor ve kaybolan kuşların daha hızlı bulunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca tedavi görmesi gereken tavukları diğerlerinden ayırmada da işe yarayabiliyor.

Böylece, kümes hayvanlarını korumak amacıyla başlatılan basit bir girişim, beklenmedik bir olay sayesinde geniş çapta ilgi topladı.