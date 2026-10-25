Brezilya'da iki işçi birbirini ararken farkında olmadan daire çizmeye başladı (video)

·2·Dünya
Brezilya'da iki işçi birbirini ararken farkında olmadan daire çizmeye başladı (video)

Brezilya'daki bir çiftlikte iki işçi dev bir su tankını yerleştirirken beklenmedik ve komik bir durum yaşandı. Birbirlerini gözden kaybeden işçiler, arkadaşını aramaya başladı. Ancak adamlar, dev tankın zıt taraflarında olduklarını ve birbirlerinin hareketlerini taklit ettiklerini fark etmediler. Konuyla ilgili haberi Azteca Jalisco yayınladı.

Videoda işçilerden biri tankın etrafında hareket etmeye başladığında, diğerinin de aynı yönde yürüdüğü görülüyor. Sonuç olarak, birbirlerine yaklaşmak yerine daire çizmeye devam ediyorlar.

İlginç anların yer aldığı video sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, sıradan bir iş sürecinin nasıl komik bir yanlış anlaşılmaya dönüştüğü yansıtılıyor.

BrezilyaAzteca JaliscoSosyal Medyaİlginç VideoKomik Anlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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