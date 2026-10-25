Bir erkek iki yıl boyunca bronşunda altın diş proteziyle yaşadı

·11·Dünya
Bir erkek iki yıl boyunca bronşunda altın diş proteziyle yaşadı

Rusya'nın Sterlitamak şehrinde doktorlar, bir erkeğin sağ bronşundan beş altın dişli bir protezi çıkardı. Yerel basının Başkurdistan Sağlık Bakanı Ayrat Rahmatullin'e dayandırdığı habere göre olay bu şekilde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, adam yaklaşık bir yıl boyunca geçmeyen bir öksürükten muzdaripti. Bunu yaşlılığa bağlı değişimler veya soğuk algınlığı sonucu olduğunu düşünerek doktora başvurmamıştı. Ekim ayı başında durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar başlangıçta zatürreden şüphelendi, ancak yapılan incelemede solunum yolunda yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.

Hasta ile yapılan detaylı görüşmede, yaklaşık iki yıl önce uykudan uyandığında diş protezini bulamadığını hatırladı. O dönemde protezi sadece kaybettiğini düşünmüş ve solunum yoluna kaçtığından habersizdi.

Doktorlar, bronkoskopi yardımıyla özel bir alet kullanarak protezi dikkatlice çıkardı. İşlem sırasında solunum yolu dokularına zarar verilmedi. Bu müdahalenin ardından hastanın kronik öksürüğü kesildi.

Şu anda adam iyileşme sürecinde. Doktorlar, hayatı ve sağlığı için herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.

SterlitamakAyrat RahmatullinDiş ProteziBronkoskopiRusya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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