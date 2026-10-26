Navbahor, Urgenç'te 3 puan alarak ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı

Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftasını tamamlayan merkez maçlardan birinde Namangan'ın Navbahor kulübü deplasmanda Xorazm ekibine konuk oldu. Temur Kapadze yönetimindeki Namangan ekibi, Xorazm SM Stadyumu'nda oynanan çekişmeli ve zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu başarı, Namangan ekibinin puanını 49'a yükselterek puan tablosundaki 3. sırasını sağlamlaştırmasını ve ikinci sıradaki Paxtakor (53 puan) ile arasındaki farkı 4 puana indirmesini sağladı. Vaha temsilcisi ise 23 puanla tehlikeli bölgedeki 15. sırada kaldı.

Erken gelen kendi kalesine gol, Norchayev'in ustalığı ve cevap vuruşu

Karşılaşma, konuk ekibin beklenmedik hızlı hücumları ve art arda gelen golleriyle başladı:

3. dakikada beklenmedik başlangıç (kendi kalesine gol): Maçın henüz 3. dakikasında Xorazm savunmacısı Abror Xusinov bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve 'Şahinler'i öne geçirdi;

35. dakika — Husayn Norchayev'in golü: Hücumlarını sıklaştıran Navbahor, ilk yarının sonlarına doğru skoru güvenli hale getirdi; takımın as forveti Husayn Norchayev kaleyi isabetli buldu;

57. dakika — Tavares'in umut veren vuruşu: İkinci yarıda ev sahibi ekip hareketlendi ve 57. dakikada yabancı forvet Rafael Tavares farkı bire indirerek maça heyecan getirdi. Ancak kalan dakikalarda Kapadze'nin öğrencileri galibiyeti korumayı başardı.

Süper Lig. 25. hafta maçı rakamlarla

Gösterge Xorazm Navbahor Maç sonucu 1 2 Goller Rafael Tavares (57) Abror Xusinov (3, k.k.), Husayn Norchayev (35) Teknik Direktör — Temur Kapadze Toplanan puanlar 23 puan (15. sıra) 49 puan (3. sıra) Maç yeri Xorazm SM Stadyumu 26 Ekim 2026

Sezonun bitimine az bir süre kala Navbahor'un bu deplasman galibiyeti, takıma ilk üçteki yerini koruma ve gümüş madalya mücadelesini sonuna kadar sürdürme imkanı veriyor.