Azerbaycan'da TikTok'ta küfreden blog yazarı 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

·9·Dünya
Azerbaycan'da TikTok'ta küfreden blog yazarı 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Azerbaycan'da TikTok üzerinden canlı yayın sırasında hakaret içerikli sözler kullanan bir blog yazarı 15 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Yerel kaynaklar konuya ilişkin haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, TikTok'ta «Isiçan» adıyla tanınan 25 yaşındaki İsa Guliyev, yayın sırasında ahlak kurallarına aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme davayı inceleyerek blog yazarını kamu ahlakı normlarını ihlal etmekten suçlu buldu. Kendisine 15 günlük idari hapis cezası verildi.

AzerbaycanTikTokİsa GuliyevSosyal MedyaHukuk
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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