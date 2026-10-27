“Burada bir şeyler doğru değil”: Lamine Yamal’ın amcası Ballon d'Or sonuçlarına öfkeli

Ödülsüz kalan tarihi başarılar: “Lamine bir sezon içinde La Liga, İspanya Süper Kupası ve milli takımla Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Ancak bu bile Ballon d'Or için yeterli olmadı mı?”, diye sordu Abdul;

Adaylara eleştiri: “Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama burada bir şeyler doğru değil. Sezon boyunca neredeyse hiçbir şey kazanmayan oyuncular bile ana ödül için aday gösterildi. İsim vermeyeceğim ama herkes bunu görüyor”;