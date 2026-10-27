“Burada bir şeyler doğru değil”: Lamine Yamal’ın amcası Ballon d'Or sonuçlarına öfkeli
Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or 2026 töreninin sonuçları, futbol kamuoyunda tartışmaları alevlendiriyor. Barcelona ve İspanya milli takımının 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın 3. sırada kalması, ailesi ve yakınları tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Futbolcunun amcası Abdul, verdiği röportajda oylama sonuçlarından duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek, yeğeninin tarihi bir sezon geçirmesine rağmen hak ettiği ödülü alamadığını vurguladı.
“Bir şeyler doğru değil”: Abdul’den açık ve cesur suçlamalar
Lamine Yamal’ın amcası, ödül sistemine ve jürinin kararına ciddi şüphelerle yaklaştı:
Ödülsüz kalan tarihi başarılar: “Lamine bir sezon içinde La Liga, İspanya Süper Kupası ve milli takımla Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Ancak bu bile Ballon d'Or için yeterli olmadı mı?”, diye sordu Abdul;
Adaylara eleştiri: “Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama burada bir şeyler doğru değil. Sezon boyunca neredeyse hiçbir şey kazanmayan oyuncular bile ana ödül için aday gösterildi. İsim vermeyeceğim ama herkes bunu görüyor”;
Dünyanın 1 numaralı futbolcusu: “Lamine hala dünyanın en iyi futbolcusu. Günümüzde onun bireysel kalitesine ve sahadaki seviyesine ulaşabilecek başka bir oyuncu yok” dedi.
Ballon d'Or 2026 ilk üçü: Rakamlar ve ödüllerin farkı
Hatırlatmak gerekirse, 2026 Ballon d'Or ödülü kariyerinde ilk kez İngiltere milli takımı ve Bayern Münih forveti Harry Kane’e verildi:
Harry Kane (1. sıra): Sezon boyunca kulüp ve milli takım formasıyla 70'ten fazla gol atıp rekorlar kırdığı için jüriden en yüksek oyu aldı;
Kylian Mbappé (2. sıra): Fransız forvet, Dünya Kupası ve kulüp düzeyindeki bireysel verimliliği sayesinde ikinci sırada yer aldı;
Lamine Yamal (3. sıra): Takım başarıları (Dünya Kupası, La Liga, Süper Kupa) açısından tüm rakiplerinden üstün olmasına rağmen, nihai oylamada ilk üçü tamamladı.
Lamine Yamal’ın sezon başarıları ve Ballon d'Or podyumu
Sıra / Aday
Takımı
Sezondaki başarıları
Sonuç
1. Harry Kane
Bayern Münih / İngiltere
Bundesliga, sezonun gol kralı
Ballon d'Or sahibi
2. Kylian Mbappé
Real Madrid / Fransa
La Liga ikincisi, Şampiyonlar Ligi finalisti
2. sıra
3. Lamine Yamal
Barcelona / İspanya
Dünya şampiyonu, La Liga, İspanya Süper Kupası
3. sıra (Kopa Trophy sahibi)
Abdul’ün tepkisi
Yamal’ın amcası
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“Sonuç adaletsiz, Lamine dünyada eşsiz”
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