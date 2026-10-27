Çinli devler, Kylian Mbappé ile milyon dolarlık sözleşmeleri bir günde feshetti

Fransa milli takımı ve Real Madrid kulübü forveti Kylian Mbappé ile yapılan son röportaj, Çin'de beklenmedik ve ciddi bir jeo-ticari krize yol açtı. Futbol yıldızı, sosyal medyadaki favori memleri hakkında konuşurken, Çin halkı ve ülkenin tarihi siyasi figürlerinden birine yönelik kinayeli ve hakaret içerikli olarak değerlendirilen ifadeler kullandı.

Bu açıklamalar, Çin'in büyük sosyal medya platformlarında büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Sonuç olarak, ülkenin en güçlü iki markası, futbolcuyla olan tüm reklam ve elçilik sözleşmelerini feshettiğini duyurdu.

«Sıfır tolerans»: Markaların sert ve eş zamanlı tepkisi

Çin'in iki dev şirketi olan içecek üreticisi Eastroc Beverage ve süt ürünleri devi Mengniu Dairy birkaç saat arayla yaptıkları sert açıklamalarla Fransız yıldızla bağlarını kopardı:

Eastroc Beverage'ın resmi pozisyonu: «Bugünden itibaren Kylian Mbappé ile tüm iş birliğimizi sonlandırıyoruz. Şirketimiz, Çin halkının milli duygularını zedeleyen her türlü eyleme kesinlikle karşıdır ve bu tür durumlara karşı “sıfır tolerans” ilkesini uygular»;

Mengniu Dairy'nin dayanışması: Uzun yıllardır büyük uluslararası spor müsabakalarına ve futbol yıldızlarına sponsorluk yapan süt devi de benzer sert bir açıklama yaparak, milli onur ve gururu hedef alan sözlere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğini vurguladı;

Reklam kampanyalarının durdurulması: Ülke genelindeki billboardlardan, televizyon reklamlarından ve ürün etiketlerinden Mbappé'nin görselleri kaldırılmaya başlandı.

Çin'in milli duygusu: Batılı markaları dize getiren sınavlar

Çin kamuoyu, ülkenin kültürüne, tarihine ve milli değerlerine yönelik her türlü saygısız tutuma karşı son derece hassas ve sert tepkiler vermektedir:

«Miss Finlandiya» olayı: 2025 yılı sonunda güzellik yarışması birincisi Sara Chafak, Çin'de ırkçılık olarak algılanan bir hareketi nedeniyle unvanından mahrum bırakılmış ve kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kalmıştı;

Küresel moda ve sanayi devlerine ders: Daha önce Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group gibi moda ve sanayi devleri de milli duyguları yanlış anlama veya alaya alma nedeniyle geniş çaplı boykotlarla karşılaşmış ve resmi özürlerle ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardı;

Ticari kayıpların boyutu: Dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarı olan Çin'deki bu olumsuz tutum, sadece reklam gelirlerini değil, aynı zamanda kulüp mağazacılığını ve küresel spor imajını da ciddi şekilde zedelemektedir.

Kylian Mbappé ve Çin pazarındaki krizin detayları