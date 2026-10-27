Gerçek bir dinozor gibi: Çin'de üretilen robot hayran bırakıyor! (video)

·6·Dünya
Gerçek bir dinozor gibi: Çin'de üretilen robot hayran bırakıyor! (video)

Çin'de dış görünüşü ve hareketleriyle gerçek dinozorları andıran son derece gerçekçi robotlar geliştiriliyor. Doğal hareketleri, göz kırpma ve baş çevirme gibi özellikleri, izleyicilerde antik çağ canlılarının yeniden canlandığı izlenimini uyandırıyor.

2025 yılında Çinli Dobot şirketi, yaklaşık 130 milyon yıl önce yaşamış, tüylü Sinosauropteryx dinozoruna benzeyen bir robot modelini tanıttı. Şirketin verilerine göre cihaz yürüyebiliyor, nefes alıyormuş gibi hareket edebiliyor, alçak sesler çıkarabiliyor ve çevresindeki insanlarla etkileşime girebiliyor.

Bu tür robotların yapımında hareket kontrolü, çevreyi algılama ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanılıyor. Bazı modeller, çevresindeki insanların yaklaştığını hissederek başını çevirebiliyor veya duruşunu değiştirebiliyor. Bu onları basit mekanik oyuncaklardan ayırıyor.

Uzmanlar, bu tür çalışmaları müzelerde, tema parklarında ve eğitim kurumlarında kullanma potansiyeli görüyor. Robotlar sayesinde çocuklar ve yetişkinler, antik canlıların tahmini görünüşleri ve haklarındaki bilimsel bilgilerle daha ilgi çekici bir şekilde tanışabiliyor.

Yine de bu, dinozorların diriltildiği anlamına gelmiyor. Bunlar, modern mühendislik ve robot teknolojileri yardımıyla yaratılmış mekanik cihazlardır.

ÇinDobotRobotikSinosauropteryxTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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