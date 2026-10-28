Karshi'de acı mağlubiyet: Nasaf kendi sahasında Al Kuwait'e kaybetti

AFC Şampiyonlar Ligi 2 (ACL-2) grup aşaması A Grubu 3. hafta mücadelesinde Karshi temsilcisi Nasaf, kendi taraftarı önünde ağırladığı Kuveyt ekibi Al Kuwait'e 0-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından üç maçta sadece 1 puan toplayabilen Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri, turnuvada bir üst tura (play-off) yükselme şanslarını ciddi şekilde zora soktu. Deplasmanda değerli bir galibiyet alan Al Kuwait ise puanını 6'ya çıkararak gruptaki konumunu güçlendirdi.

Markaziy Stadyumu'ndaki mücadele: İlk yarıdaki tek gol

Karshi'deki Markaziy Stadyumu'nda oynanan karşılaşma oldukça tempolu ve sert ikili mücadelelere sahne oldu:

Karar anı: Maçın kaderini belirleyen tek gol 40. dakikada Kuveytli oyuncu Mohammed Daham'dan geldi ve konuk ekip devre arasına üstün girdi.

İkinci yarıdaki değişiklikler: İkinci 45 dakikanın başında Ruzikul Berdiyev kadroda bir dizi değişikliğe gitti; Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri ve Yusuf Otubanjo oyuna dahil edilerek hücum hattı güçlendirildi.

Sonuç vermeyen baskı: Karshi ekibinin dengeyi sağlamak için kurduğu yoğun baskı ve geliştirdiği tehlikeli ataklar, rakibin disiplinli savunması ve zaman geçirmeye yönelik taktikleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Maç raporu ve gruptaki durum

ACL-2. 3. Hafta. A Grubu

Nasaf (Özbekistan) — Al Kuwait (Kuveyt) 0:1

28 Ekim, Karshi, Markaziy Stadyumu

Gol: Daham (40);

Nasaf kadrosu: Abduvohid Nematov, Golib Gaybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46), Abbos Gulomov (Pata Gudushauri, 63), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63);

Sarı kartlar: Marhun (45), Zola (53), Birrahma (67), Al Qarzai (90+3);

Gruptaki rekabet: Grubun diğer maçında Bahreyn'de yerel ekip Al Khaldiya (1 puan) ile BAE temsilcisi Al Wahda (6 puan) karşı karşıya gelecek.

Artık Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri için grup aşamasındaki kalan üç maç birer 'final' niteliğinde olacak ve play-off bileti için her maçta mutlak galibiyet almaları gerekecek.