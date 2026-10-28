İran'da belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

·15·Dünya
İran'da belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Cungan şehri Belediye Başkanı İsmail İslami Bobohaydari, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, 28 Ekim 2026 sabahı meydana geldi. Yerel medya, eyalet vali yardımcısı Abdolali Arjang'ın açıklamalarına dayanarak haberi duyurdu.

Belediye başkanının ateşli silahla yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Eyalet vali yardımcısı, ilk belirlemelerin olayın güvenlik tehdidiyle bağlantılı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Saldırının hangi koşullarda gerçekleştiği, nedenleri ve şüpheli veya şüphelilerin kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İranİsmail İslami BobohaydariCunganÇaharmahal ve BahtiyariSaldırı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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