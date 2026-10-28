FIFA, 2026 Dünya Kupası biletlerinden nasıl 4,49 milyar avro kazandı?

·2·Spor
FIFA, 2026 Dünya Kupası biletlerinden nasıl 4,49 milyar avro kazandı?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası bilet satışları sayesinde tarihi bir rekora imza attı ve tahminlerin çok üzerinde gelir elde etti. İngiltere'nin saygın The Times gazetesinin turnuvanın mali raporlarına yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bilet satışlarından elde edilen net gelir yaklaşık 4,49 milyar avroseviyesine ulaştı.

Bu rakam sadece ilk tahminleri aşmakla kalmadı, aynı zamanda Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki bilet gelirlerinin tam beş katı oldu.

Rekor gelirin nedenleri ve temel rakamlar

Dünya Kupası biletlerinden gelen devasa gelir, FIFA'nın genel mali dengesini yeni bir seviyeye taşıdı:

  • Tahminlerin 1,5 milyar avro üzerinde: FIFA başlangıçta bilet satışlarından 2,96 milyar avro gelir elde etmeyi planlıyordu, ancak nihai rakam beklentilerin 1,53 milyar avro üzerine çıktı;

  • Toplam 13,47 milyar avro: Eşi benzeri görülmemiş bilet satışları sayesinde FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elde ettiği toplam gelir rekor kırarak 13,47 milyar avroseviyesine ulaştı;

  • Maç sayısındaki artış: ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada katılımcı sayısının artması nedeniyle maç sayısı 64'ten 104'e çıktı, bu da satışa sunulan koltuk sayısını doğal olarak artırdı.

Talebe dayalı fiyatlandırma ve yüzde 30'luk yeniden satış komisyonu

Kaynaklara göre, gelirin bu denli şaşırtıcı bir şekilde artmasının nedeni sadece maç sayısının artması değil, aynı zamanda organizasyonun yeni ticari mekanizmaları oldu:

  • Dinamik fiyatlandırma sistemi: Bilet fiyatları sabit tutulmayıp, arz ve talebe göre ("dynamic pricing") sürekli artırıldı;

  • Yüzde 30'luk resmi komisyon: FIFA, kendi resmi çevrimiçi yeniden satış (resale) platformu üzerinden gerçekleştirilen her işlem için yüzde 30 oranında komisyon aldı;

  • Sınırsız fiyat artış imkanı: Resmi platformda bilet sahipleri, biletlerini ilk fiyatlarının birkaç katına satma imkanı buldu; bu da her işlemden FIFA'ya düşen payı ciddi oranda artırdı;

  • Taraftar tepkisi: Organizasyonun bu sert ticari politikası ve bilet fiyatlarının aşırı yükselmesi, dünya genelindeki taraftar dernekleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Uygulanan tartışmalı mali mekanizmalar birçok itiraza yol açsa da, 2026 Dünya Kupası futbol tarihindeki en karlı ve ticari açıdan en başarılı spor projesi haline geldi.

FIFADünya Kupası 2026Futbol EkonomisiSpor FinansıBilet Satışları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Marcelo Bielsa 2026 Dünya Kupası'ndaki molalardan memnun değilMarcelo Bielsa 2026 Dünya Kupası'ndaki molalardan memnun değil21 Haziran 14:30Fayzullayev, Cannavaro'nun tavsiyeleri ve dünya kupası hayali hakkında konuştuFayzullayev, Cannavaro'nun tavsiyeleri ve dünya kupası hayali hakkında konuştu15 Haziran 11:58Ruben Dias, Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki hayalinden bahsettiRuben Dias, Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki hayalinden bahsetti5 Haziran 16:01Gianni Infantino Özbekistan'da: FIFA heyeti önemli projeleri inceleyecekGianni Infantino Özbekistan'da: FIFA heyeti önemli projeleri inceleyecek29 Eylül 23:40FIFA plandan geri adım attı: Infantino yaşanan durum için özür dilediFIFA plandan geri adım attı: Infantino yaşanan durum için özür diledi6 Ağustos 11:39Gianni Infantino, Şevket Mirziyoyev ile görüştü: futbolda büyük planlarGianni Infantino, Şevket Mirziyoyev ile görüştü: futbolda büyük planlar30 Eylül 18:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti