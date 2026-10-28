FIFA, 2026 Dünya Kupası biletlerinden nasıl 4,49 milyar avro kazandı?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası bilet satışları sayesinde tarihi bir rekora imza attı ve tahminlerin çok üzerinde gelir elde etti. İngiltere'nin saygın The Times gazetesinin turnuvanın mali raporlarına yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bilet satışlarından elde edilen net gelir yaklaşık 4,49 milyar avroseviyesine ulaştı.

Bu rakam sadece ilk tahminleri aşmakla kalmadı, aynı zamanda Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki bilet gelirlerinin tam beş katı oldu.

Rekor gelirin nedenleri ve temel rakamlar

Dünya Kupası biletlerinden gelen devasa gelir, FIFA'nın genel mali dengesini yeni bir seviyeye taşıdı:

Tahminlerin 1,5 milyar avro üzerinde: FIFA başlangıçta bilet satışlarından 2,96 milyar avro gelir elde etmeyi planlıyordu, ancak nihai rakam beklentilerin 1,53 milyar avro üzerine çıktı;

Toplam 13,47 milyar avro: Eşi benzeri görülmemiş bilet satışları sayesinde FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elde ettiği toplam gelir rekor kırarak 13,47 milyar avro seviyesine ulaştı;

Maç sayısındaki artış: ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada katılımcı sayısının artması nedeniyle maç sayısı 64'ten 104'e çıktı, bu da satışa sunulan koltuk sayısını doğal olarak artırdı.

Talebe dayalı fiyatlandırma ve yüzde 30'luk yeniden satış komisyonu

Kaynaklara göre, gelirin bu denli şaşırtıcı bir şekilde artmasının nedeni sadece maç sayısının artması değil, aynı zamanda organizasyonun yeni ticari mekanizmaları oldu:

Dinamik fiyatlandırma sistemi: Bilet fiyatları sabit tutulmayıp, arz ve talebe göre ("dynamic pricing") sürekli artırıldı;

Yüzde 30'luk resmi komisyon: FIFA, kendi resmi çevrimiçi yeniden satış (resale) platformu üzerinden gerçekleştirilen her işlem için yüzde 30 oranında komisyon aldı;

Sınırsız fiyat artış imkanı: Resmi platformda bilet sahipleri, biletlerini ilk fiyatlarının birkaç katına satma imkanı buldu; bu da her işlemden FIFA'ya düşen payı ciddi oranda artırdı;

Taraftar tepkisi: Organizasyonun bu sert ticari politikası ve bilet fiyatlarının aşırı yükselmesi, dünya genelindeki taraftar dernekleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Uygulanan tartışmalı mali mekanizmalar birçok itiraza yol açsa da, 2026 Dünya Kupası futbol tarihindeki en karlı ve ticari açıdan en başarılı spor projesi haline geldi.