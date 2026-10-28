Reklamcılar için en çekici 10 sporcu: Aryna Sabalenka kraliçe oldu

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Reklamcılar için en çekici 10 sporcu: Aryna Sabalenka kraliçe oldu

Dört kez Grand Slam turnuvası şampiyonu ve dünya iki numarası Aryna Sabalenka, 2026 yılında dünya çapındaki reklamcılar ve büyük markalar arasında en çok talep gören sporcu seçildi. Prestijli SportsPro spor medyası portalı ve NorthStar Solutions Group analitik şirketi iş birliğiyle hazırlanan yıllık raporda, Belaruslu tenisçi gezegenin en ünlü yıldızlarını geride bırakarak mutlak liderliğe oturdu.

Uzmanlar sıralamayı oluştururken her sporcunun kişisel marka gücünü, kitle erişimini, popülarite dinamiklerini ve uzun vadeli ticari potansiyelini derinlemesine analiz etti. Sabalenka, mümkün olan 100 puan üzerinden 80,95 puan toplayarak zirveye yerleşti.

2026 yılında reklamcılar için en çekici 10 sporcu

Küresel pazarlamada ilk ona farklı spor dallarından öne çıkan isimler girdi:

  1. Aryna Sabalenka (tenis, Belarus) — 1. sıra;

  2. Eileen Gu (serbest stil kayak, Çin/ABD) — 2. sıra;

  3. Giannis Antetokounmpo (basketbol, NBA) — 3. sıra;

  4. Erling Haaland (futbol, Norveç / Manchester City) — 4. sıra;

  5. Carlos Alcaraz (tenis, İspanya) — 5. sıra;

  6. Alysa Liu (artistik buz pateni, ABD) — 6. sıra;

  7. Victor Wembanyama (basketbol, Fransa / NBA) — 7. sıra;

  8. Alexander Zverev (tenis, Almanya) — 8. sıra;

  9. Charles Leclerc (Formula 1, Monako / Ferrari) — 9. sıra;

  10. AJ Dybantsa (basketbol, ABD) — 10. sıra.

Tenis yıldızlarının mutlak üstünlüğü ve TOP-50 görünümü

Yayınlanan analitik raporda, tenis dünyasının pazarlama pazarında en istikrarlı ve çekici yatırım alanı olmaya devam ettiği bir kez daha kanıtlandı:

  • İlk ellideki efsaneler: Sıralamanın ilk 50'sinde dünyanın diğer önde gelen tenisçileri de sağlam bir yer edindi. Özellikle, Iga Świątek 17. sırada, Naomi Osaka 21. sırada, Coco Gauff 32. sırada yer aldı;

  • Erkek tenisinin liderleri: Son yıllarda büyük zaferler elde eden Jannik Sinner 35. sıraya yerleşirken, efsanevi 24 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic 46. sırada kaydedildi;

  • Aryna Sabalenka fenomeni: Belaruslu tenisçinin korttaki agresif ve dayanıklı oyun stili, parlak karakteri ve büyük turnuvalardaki istikrarlı sonuçları, onu uluslararası markalar için en kârlı ve güvenilir yüz haline getirdi.

Ticari sıralama, modern spor endüstrisinde sadece kupa ve madalyaların değil, hayranlarla kurulan samimi iletişimin ve medya alanındaki güçlü karizmanın, sporcunun finansal değerini belirleyen ana faktör haline geldiğini gösteriyor.

Aryna SabalenkaSportsProGrand SlamNorthStar Solutions GroupTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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