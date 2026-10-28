Sözleşmeler feshedildi, oyunlardan da kaldırıldı: Kylian Mbappé'nin Çin'deki kayıpları

·125·Spor
Sözleşmeler feshedildi, oyunlardan da kaldırıldı: Kylian Mbappé'nin Çin'deki kayıpları

Real Madrid kulübünün forveti Kylian Mbappé etrafındaki tartışmalar sadece televizyon yayınlarını ve reklam anlaşmalarını değil, milyonlarca hayranı olan video oyunu endüstrisini de ciddi şekilde etkiledi. Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong hakkında yaptığı yorumların ardından Fransız yıldız, Çin pazarına yönelik popüler futbol simülasyonlarından tamamen çıkarılacak.

Bildirildiğine göre, ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren FC Online ve eFootball PES oyunlarının özel versiyonlarından futbolcunun profili ve kartlarının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Sanal sahadan atılma ve büyük markaların boykotu

Fransız 27 yaşındaki forvetin dikkatsizce yaptığı açıklamalar Çin'de sert tepkiyle karşılandı ve şu ciddi sonuçları doğurdu:

  • Tartışmanın kökeni: Mbappé bir röportajında, yüzünün Mao Zedong'un yüzüyle değiştirildiği bir internet mem'ini en komik şey olarak nitelendirmiş ve onu "Çin diktatörü" olarak tanımlamıştı;

  • Reklam anlaşmalarının feshi: Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Çin'in büyük şirketlerinden olan Dongpeng ve Mengniu şirketleri, futbolcuyla olan tüm reklam anlaşmalarını tek taraflı olarak feshetti;

  • "Kesinlikle tavizsiz politika": Markalar yaptıkları açıklamada, ulusal duygulara ve devlet tarihine hakaret eden her türlü davranışa karşı acımasız ve kararlı bir duruş sergilediklerini açıkça belirttiler;

  • Video oyunlarından silinme: Artık bu boykota oyun endüstrisi de katıldı; yerel sunuculardaki resmi futbol simülasyonlarında Mbappé'nin dijital karakter olarak kullanılması yasaklanıyor.

Özürler durumu düzeltebilir mi?

Ortaya çıkan jeopolitik ve ticari krizin arka planında taraflar resmi açıklamalarda bulundu:

  • İki taraflı resmi özür: Hem Kylian Mbappé'nin kendisi hem de Real Madrid kulübü yönetimi, Çin halkının tarihine ve kültürüne saygı duyduklarını belirterek resmen özür diledi;

  • Boykotun devamı: Ancak art arda gelen açıklamalara rağmen, Çin'deki ticari yapılar ve medya kuruluşları yaptırımları hafifletmedi ve boykotu tam kapsamlı olarak sürdürüyor.

Tek bir uygunsuz şaka nedeniyle ortaya çıkan bu olay, modern sporda küresel pazarların, ulusal değerlerin ve yıldız sporcuların kamuoyu önündeki sorumluluğunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kylian MbappéReal MadridMao ZedongÇinFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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