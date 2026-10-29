Taşkent'te futbol şöleni: Cristiano Ronaldo'nun Paxtakor Stadyumu'nda sahaya çıkması bekleniyor

Özbek futbolseverler için uzun zamandır beklenen sansasyonel haber duyuruldu. Yayılan içeriden bilgilere göre, modern futbolun efsanesi Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı kadrosunda Taşkent'e gelebilir.

Asya Şampiyonlar Ligi kapsamındaki bu merkezî karşılaşmanın, başkentimizdeki efsanevi arenada gerçek bir yıldızlar geçidine sahne olması bekleniyor.

Taşkent'teki tarihi maçın detayları

Gelecek maç ve yıldız ziyaretiyle ilgili şu önemli bilgiler açıklandı:

Maçın tarihi ve yeri: Karşılaşmanın 2 Kasım günü Taşkent şehrindeki Paxtakor Merkez Stadyumu'nda oynanması planlanıyor;

Rakiplerin mücadelesi: Özbekistan'ın çok kez şampiyonu olan Paxtakor, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın milyonlarca taraftara sahip devi Al-Nassr kulübünü ağırlayacak;

Yıldızlar geçidi: Cristiano Ronaldodışında, Riyad ekibinin kadrosunda dünya futbolunun diğer birçok tanınmış yıldızının da Taşkent'e gelmesi bekleniyor.

Taraftar heyecanı ve maça hazırlık

Portekizli forvetin ziyareti, sadece ulusal lig için değil, tüm bölge futbolu için yılın en büyük olaylarından biri olacağı şüphesiz:

Kapalı gişe bekleniyor: Paxtakor Stadyumu biletleri satışa çıkar çıkmaz rekor düzeyde bir talep olması bekleniyor;

Güvenlik ve organizasyonel önlemler: Başkent misafirlerinin ve binlerce taraftarın güvenliğini sağlamak ve yıldızlar topluluğu kulübü üst düzeyde ağırlamak için ilgili kurumlar tarafından geniş kapsamlı önlemler alınması öngörülüyor.

Bu karşılaşma, Paxtakor için Asya ölçeğinde gücünü göstermek, Özbek futbolseverler için ise dünyanın en iyi oyuncularından birini canlı izlemek adına eşsiz bir fırsat olacak.