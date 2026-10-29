91 yaşındaki kadın eşine ilaç almak isterken yakalandı

Sosyal medyada 91 yaşındaki bir kadın hakkındaki hikaye hızla yayılıyor. İddiaya göre, 88 yaşındaki eşine ilaç bulmak amacıyla eczaneden ücretini ödemeden ilaç almaya çalıştığı için gözaltına alındı.

Yayılan haberlerde, bu duruma ailenin yaşadığı maddi zorlukların neden olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, adamın tedavisi için gerekli olan ilacın fiyatı 50 dolardan 950 dolara yükseldi. Bu durum, yaşlı çift için ciddi bir sorun haline geldi.

Hikaye, tüm ömrünü birlikte geçirdiği eşini tedavi ettirmeye çalışan kadının çaresizliğini anlatıyor. Ancak bu olayla ilgili bilgilerin güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı henüz net değildir.

Bu hikaye, sosyal medyada ilaç fiyatları ve tıbbi hizmetlere erişim konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Zira, insan hayatı için gerekli olan ilaçları satın almaya gücü yetmeyen aileler ne yapmalı? Bu soru, toplumda tıbbi yardımın herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.