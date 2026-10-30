ABD'de cerrah 56 kilometre uzaktaki hastayı robot yardımıyla ameliyat etti

ABD'de tıp alanındaki yeni teknolojilerin imkanlarını gösteren sıra dışı bir ameliyat gerçekleştirildi. Cerrah, hastadan 56 kilometre uzaklıktaki bir hastanede bulunarak robotik bir sistem yardımıyla kanser hastası bir bireyi başarıyla ameliyat etti. Bu gelişme ABC News tarafından bildirildi.

Olay Florida eyaletinde gerçekleşti. 66 yaşındaki hasta, Minneola şehrindeki AdventHealth hastanesindeydi. Cerrah Vipul Patel ise ondan yaklaşık 56 kilometre uzaklıktaki Celebration şehrinde bulunan AdventHealth Celebration Tıp Merkezi'nden operasyonu yönetti.

Robotik cerrahi sistemi aracılığıyla özel aletleri uzaktan hareket ettirdi ve hastanın prostat bezini alma işlemini gerçekleştirdi. Bununla birlikte, ameliyat sırasında hastanın yanında başka bir uzman cerrah da hazır bulundu.

Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın durumu stabilize edildi.

Cerrah Vipul Patel, bu tür teknolojilerin gelecekte büyük tıp merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan insanlar için de karmaşık cerrahi hizmetlere erişim imkanını artırabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, uzaktan robotik cerrahi tıp alanında yeni kapılar açabilir.