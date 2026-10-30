ABD'de cerrah 56 kilometre uzaktaki hastayı robot yardımıyla ameliyat etti

·75·Dünya
ABD'de cerrah 56 kilometre uzaktaki hastayı robot yardımıyla ameliyat etti

ABD'de tıp alanındaki yeni teknolojilerin imkanlarını gösteren sıra dışı bir ameliyat gerçekleştirildi. Cerrah, hastadan 56 kilometre uzaklıktaki bir hastanede bulunarak robotik bir sistem yardımıyla kanser hastası bir bireyi başarıyla ameliyat etti. Bu gelişme ABC News tarafından bildirildi.

Olay Florida eyaletinde gerçekleşti. 66 yaşındaki hasta, Minneola şehrindeki AdventHealth hastanesindeydi. Cerrah Vipul Patel ise ondan yaklaşık 56 kilometre uzaklıktaki Celebration şehrinde bulunan AdventHealth Celebration Tıp Merkezi'nden operasyonu yönetti.

Robotik cerrahi sistemi aracılığıyla özel aletleri uzaktan hareket ettirdi ve hastanın prostat bezini alma işlemini gerçekleştirdi. Bununla birlikte, ameliyat sırasında hastanın yanında başka bir uzman cerrah da hazır bulundu.

Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın durumu stabilize edildi.

Cerrah Vipul Patel, bu tür teknolojilerin gelecekte büyük tıp merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan insanlar için de karmaşık cerrahi hizmetlere erişim imkanını artırabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, uzaktan robotik cerrahi tıp alanında yeni kapılar açabilir.

Robotik CerrahiVipul PatelAdventHealthUzaktan AmeliyatTıp Teknolojisi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildiİlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi29 Ağustos 15:40Deprem sırasında cerrahlar hastayı bedenleriyle korudu (video)Deprem sırasında cerrahlar hastayı bedenleriyle korudu (video)7 Ağustos 22:2451 yaşındaki kadın altı farklı plastik cerrahi operasyonundan sonra hayatını kaybetti51 yaşındaki kadın altı farklı plastik cerrahi operasyonundan sonra hayatını kaybetti28 Ağustos 13:20Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu Bulundu1 Ağustos 19:44Cerrah hastanın dalağı yerine karaciğerini çıkardıCerrah hastanın dalağı yerine karaciğerini çıkardı14 Mayıs 13:16Antarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu GerçekleştirildiAntarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirildi9 Ağustos 12:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor