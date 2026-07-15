Çin Nöroteknolojide devrim yarattı: İlk kez bir hastaya beyin implantı yerleştirildi

Tıp ve yüksek teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşandı: Çin'de ilk kez klinik deneyler kapsamında değil, doğrudan doktor tavsiyesi üzerine bir hastanın beynine nöroimplant yerleştirildi. Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'ne bağlı Huashan Hastanesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, insan beyni ile bilgisayar arasındaki iletişimi yeni bir seviyeye taşıdı. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Ameliyat edilen hasta, on yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik yaralanması yaşamıştı. Bu talihsiz kaza nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen hasta, kişisel bakım yetilerini kaybetmişti. Çinli cerrahlar, hastanın beynine bozuk para büyüklüğündeki invaziv nöroarayüz olan NEO sistemini başarıyla yerleştirdiler.

NEO sistemi nasıl çalışır?

NEO cihazı, beyin sinyallerini toplama ve bunları kod çözme (şifre çözme) işlevini yerine getirir. İnsanın hareket etme niyetini algılayarak beyin ile harici cihaz arasında bir bilgi kanalı oluşturur. Bu vakada beyin sinyalleri özel robotik bir eldivene iletilmekte, bu da hastanın el fonksiyonlarını kısmen geri kazanmasını ve günlük işlerini yapabilmesini sağlamaktadır.

Doktorların belirttiğine göre, ameliyat sonrası hastanın yaşamsal değerleri normal, beyin aktivitesi sinyalleri ise istikrarlı ve yüksek kalitededir. Bu durum, yerleştirilen çipin insan vücuduyla başarılı bir şekilde entegre olduğunu göstermektedir. Söz konusu teknoloji, Elon Musk tarafından kurulan Neuralink projesine güçlü bir rakip olarak görülüyor.

ixbt.com'un verilerine göre, bu projenin şaşırtıcı yönü, kısa sürede uygulamaya geçirilmiş olmasıdır. Çin Devlet Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından implanta onay verildikten sadece dört ay sonra gerçek bir hastada kullanıldı. Şu anda bu cihaz yaygın kullanım için onaylanmış olup tıbbi sigorta programlarına dahi dahil edilmiştir.

Çin'in küresel hedefleri

Çin hükümeti, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) endüstrisini geliştirmek için büyük planlar belirledi. 2027 yılına kadar ülkede bu tür operasyonların sayısını önemli ölçüde artırmak, 2030 yılına kadar ise bu ürünlerin seri üretimine geçmek hedefleniyor. Gelecekte Çin, bu alanda ulusal düzeyde teknolojik bir kümelenme oluşturmayı amaçlıyor.

Bu başarı, sadece felçli hastalar için bir umut ışığı değil, aynı zamanda küresel teknoloji yarışında Çin'in liderliğe oynadığının bir göstergesidir. Daha önce bu tür teknolojiler sadece laboratuvar ortamında test edilirken, artık günlük tıbbi uygulamanın bir parçası haline geliyor.