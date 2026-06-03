Çin, İnvaziv Beyin İmplantının Ticari Kullanımına İzin Veren İlk Ülke Oldu

Çin, invaziv beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI) ticari amaçlı kullanımına izin veren dünyadaki ilk ülke oldu. Şanghay merkezli Neuracle Technology şirketi ve Tsinghua Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen NEO implantı, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalar için tasarlandı. Bu cihaz, klinik araştırma aşamasını geçerek yaygın tıbbi uygulamaya giren ilk invaziv BCI ürünü haline geldi. Ixbt.com'un haberine göre.

Yeni teknolojinin etkinliği 39 yaşındaki Dong Xuey örneğinde kanıtlandı. Altı yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağısı felç olan adam, NEO implantasyonundan sonra 11 aylık bir rehabilitasyon kursunu tamamlayarak yeniden kendi eliyle yazmaya başladı. Madeni para büyüklüğündeki cihazın sensörleri, beyin kabuğuna zarar vermeden koruyucu katmana yerleştiriliyor. Bu yöntem, Elon Musk tarafından kurulan Neuralink projesinin N1 implantına göre daha güvenli kabul ediliyor.

NEO sistemi beyin sinyallerini alıyor ve bunları bilgisayar yardımıyla özel robotik bir eldiven için komutlara dönüştürüyor. Uzmanlara göre, sensörlerin doğrudan beyin korteksine girmemesi kanama ve yara izi oluşumu riskini azaltıyor. Bu sayede Çinli devlet düzenleyicileri, bu teknolojinin kayıt sürecini hızlandırmayı başardı.

Çin hükümeti nöroteknolojilerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak ilan etti. NEO implantı halihazırda ülkenin sağlık sigortası sistemine entegre ediliyor ve bu durum gelecekte hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılanmasına olanak tanıyacak. Şu anda Çin'de NeuroXess ve StairMed gibi birçok şirket bu alanda aktif araştırmalar yürütüyor.