Arkadag yine rakipsiz binici: At yarışında torununun «Daghon»u ile kazandı (video)

Türkmenistan'da milli gelenekler ve at sporları bir kez daha devlet düzeyinde görkemli bir şölene dönüştü! Türkmenistan'ın milli lideri, Halk Maslahatı Başkanı ve ülkenin baş «halk at uzmanı» ve «usta binicisi» olan Arkadag Gurbanguli Berdimuhammedov, katıldığı at yarışında mutlak bir zafer elde etti. Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından takdim edilen lüks büyük ödül — Range Rover Sport otomobili ise beklenmedik bir şekilde sahibini buldu. Peki, Arkadag hangi atla finişe ilk sırada ulaştı ve bu pahalı arazi aracı kime nasip oldu?

Torunun «Daghon»u ve Arkadag'ın zaferi

Ülkenin baş binicisi bu kez de rakiplerine hiçbir şans tanımadı:

Aile geleneği: Gurbanguli Berdimuhammedov yarışmaya, torunu — genç at bakıcısı Kerimguli Berdimuhammedov tarafından yetiştirilen «Daghon» isimli seçkin atla katıldı;

Mutlak birincilik: Usta binici mesafeyi büyük bir maharetle tamamlayarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu;

Şahane büyük ödül: Yarış sonunda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, kazanan biniciye son model lüks Range Rover Sport otomobilinin anahtarını bizzat teslim etti.

Lüks arazi aracı askeri birliğe gitti

«Zafer için verilen değerli Range Rover Sport otomobilini Arkadag Gurbanguli Berdimuhammedov, ülkenin Savunma Bakanlığı'na, daha doğrusu torunu Çavuş Kerimguli Berdimuhammedov'un zorunlu askerlik hizmetini yaptığı askeri birliğin kullanımına sundu».

Böylece at yarışında kazanılan lüks araç, doğrudan askeri personelin ve savunma ihtiyaçlarının hizmetine sunulmuş oldu.

Yarış ve ödül detayları (Tablo)

Gösterge / Faktör Detaylar ve resmi durum Kazanan binici Gurbanguli Berdimuhammedov (Arkadag, milli lider, Halk Maslahatı Başkanı) Yarıştaki at «Daghon» (Bakıcısı: torunu Kerimguli Berdimuhammedov) Alınan derece 1. sıra (Mutlak şampiyon) Teslim edilen ödül Range Rover Sport otomobili (Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından) Hediyenin nihai akıbeti Torunu Çavuş Kerimguli'nin görev yaptığı Savunma Bakanlığı askeri birliğine verildi

Sizce Arkadag'ın kazandığı lüks Range Rover Sport otomobilini torununun görev yaptığı askeri birliğe bağışlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür yarışlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve komşu ülkedeki bu ilginç haberi arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!