Kayrat Nurtas konserinde izdiham yaşandı, organizatör tutuklandı

·12·Dünya
Kayrat Nurtas konserinde izdiham yaşandı, organizatör tutuklandı

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde ünlü şarkıcı Kayrat Nurtas'ın konseri sırasında izleyiciler arasında izdiham yaşandı. Olay sonucunda sekiz kişi tıbbi yardım talebinde bulundu. Konser organizatörü ise tutuklandı. Bu konuda KAZINFORM haber verdi.

Olay, 10 Ekim günü Hacımuhan Munaytpasov Merkez Stadyumu'nda meydana geldi. İlk bilgilere göre, konser için satılan bilet sayısı stadyumun belirlenen kapasitesini önemli ölçüde aştı. Sonuç olarak, stadyum girişinde aşırı kalabalık oluştu ve izleyicilerin güvenliği tehlikeye girdi.

Çimkent Şehri Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre, tıbbi yardım alan sekiz kişiden yedisi muayenenin ardından evine gönderildi. 18 yaşındaki bir genç kız ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumunu ağır olarak değerlendirse de, hafif bir iyileşme gözlemlendi.

Olayla ilgili olarak güvenlik gerekliliklerinin ihlal edilmesi şüphesiyle ceza davası açıldı. Çimkent Şehri Polisi'ne göre, 1984 doğumlu konser organizatörü gözaltına alınarak geçici tutukevine yerleştirildi. Soruşturma devam ediyor.

Polis, sosyal medyada olay sonucunda insanların hayatını kaybettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Resmi bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden kimse bulunmuyor.

Bilet satışlarını gerçekleştiren Freedom Afisha şirketi ise konser organizatörünün Show Service olduğunu açıkladı. Şirket, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kayrat NurtasÇimkentHacımuhan Munaytpasov StadyumuFreedom AfishaKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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