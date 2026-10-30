Türk Devletleri liderleri Ankara'da Medeniyet Parkı'nı açtı (video)

·6·Dünya
Türk Devletleri liderleri Ankara'da Medeniyet Parkı'nı açtı (video)

Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi kapsamında, kardeş halkların binlerce yıllık köklerini ve ortak değerlerini bir araya getiren kapsamlı bir kültürel program gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev eşiyle birlikte, TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ve eşleriyle bu törenlere katıldı. Etkinlikler çerçevesinde Ankara'daki muazzam Beştepe Külliyesi'nde Türk Devletleri Medeniyet Parkının resmi açılış töreni yapıldı.

Türk Devletleri liderleri Ankara'da Medeniyet Parkı'nı açtı (video)

Kadim çadırlar ve Orhun Yazıtları: Türk kökleri yeniden canlandı

Yeni kurulan medeniyet parkında, kardeş devletlerin milli ruhunu ve özgünlüğünü yansıtan özel pavyonlar yükseldi:

  • Kültürel miras ve modern kalkınma: Her ülkenin pavyonunda geleneksel çadırlar, nadide el sanatları ürünleri ile Türk halklarının bilim, mimari ve eğitim alanındaki büyük tarihi başarılarını ve bugünkü kalkınmasını yansıtan sergiler yer aldı;

  • Orhun Yazıtları ile tanışma: Üst düzey konuklar, Türk dilleri ailesinin ve devlet geleneği tarihinin en önemli yazılı anıtı kabul edilen kadim Orhun Yazıtları'nın kopyalarını büyük bir ilgiyle incelediler;

  • Milli oyunlar ve okçuların mücadelesi: Meydanda milli spor oyunları, kadim savaş kıyafetleri giymiş yiğitler ve usta okçuların savaşçı becerileri sergilendi;

  • Geleceğin simgesi olan meşe fidanları: Tören sırasında devlet başkanları, birlik, sarsılmaz kardeşlik ve asırlık dostluğun simgesi olarak parka genç meşe fidanları diktiler.

Türk Devletleri liderleri Ankara'da Medeniyet Parkı'nı açtı (video)

Malazgirt merkezinde atlıların epik gösterisi

Programın bir sonraki bölümü, Türk dünyası tarihindeki dönüm noktası olan 26 Ağustos 1071 tarihli tarihi savaşın onuruna isimlendirilen Malazgirt Meydanında devam etti:

  • Tarihi savaşın anısı: Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun kapılarını açan ve bölgede Türk medeniyetinin yeni bir sayfasını başlatan en önemli tarihi olay olarak kabul edilir;

  • Hayranlık uyandıran dublörlük ve binicilik sanatı: Merkezde üst düzey konuklar için TDT ülkelerinden getirilen en seçkin soylu atlar, usta biniciler, akrobatlar ve profesyonel dublörlerin katılımıyla hayranlık uyandıran epik bir tiyatro gösterisi sunuldu.

Türk Devletleri liderleri Ankara'da Medeniyet Parkı'nı açtı (video)

TDT liderleri, bu tür kültürel girişimlerin ortak manevi kökleri korumak, genç nesillerin kalbinde tarihi hafızayı güçlendirmek ve aynı dil, aynı din ve ortak değerlerle birbirine bağlı Türk halkları arasındaki stratejik iş birliğini daha yüksek bir seviyeye taşımak açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Türk Devletleri TeşkilatıŞevket MirziyoyevAnkaraTürk Medeniyet ParkıDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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