Hayattaki en büyük zenginlik nedir? Ağır bir hastalığa yakalanan bloggerın hayatından dersler

İnternette, insan hayatındaki gerçek zenginliğin para, şöhret veya lüks değil, sağlık ve sevdiklerimiz olduğunu hatırlatan etkileyici bir metin dolaşıyor. Metinde, 40 yaşında mide kanserinden hayatını kaybeden moda bloggerı Kirzayda Rodriguez'in son sözleri yer alıyor.

Dominik Cumhuriyeti doğumlu Kirzayda Rodriguez, moda ve stil üzerine yazdığı bloglarıyla tanınıyordu. 2017 yılının sonlarında dördüncü evre mide kanserine yakalandığını duyurdu. Hastalıkla mücadele sürecinde tedavi sürecini, saç dökülmesini ve günlük hayatındaki değişimleri takipçileriyle açıkça paylaştı.

Blogger, 9 Eylül 2018'de 40 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının son aylarında yazdığı gönderilerde sağlık, aile ve sevdiklerinin değerine dair düşünceler ön plandaydı. Örneğin, hastalık nedeniyle eski yaşam tarzının değiştiğini, beslenmenin ve basit hareketlerin bile zorlaştığını yazdı. Ayrıca sevdikleriyle geçirdiği zamana ve hayattaki küçük mutluluklara verdiği değeri vurguladı.

Metinde yazar, eski lüks hayatı ile hastalıktan sonraki durumunu kıyaslıyor. İşte o satırlar:

— Dünyanın en pahalı arabalarından birine sahiptim. Bugün ise tekerlekli sandalyedeyim.

— Markam lüks kıyafetler, ayakkabılar ve değerli eşyalar satıyordu. Şimdi ise hastane çarşaflarına sarılı yatıyorum.

— Hesabımda milyonlarca para vardı, ama bugün bana hiçbir faydaları yok.

— Bir sarayda yaşıyordum, bugün ise hastanede dar bir odada yatıyorum. Beş yıldızlı otellerde tatil yapardım, şimdi ise hastane odalarında gün geçiriyorum.

— Yüzlerce imza dağıttım, bugün ise imzam sadece tıbbi belgelerde yer alıyor.

— Yedi stilistim vardı, bugün ise saçlarımı bile kaybettim. Özel uçaklarla seyahat ederdim, şimdi ise en basit ihtiyaçlarımı karşılamak için bile yardıma muhtacım.

— En iyi yemeklerin tadını çıkarırdım, bugün ise beslenmem birkaç hap ve bir yudum su ile sınırlı.

Metnin sonunda ise insanı hayat üzerine daha derin düşünmeye sevk eden şu ifadeler yer alıyor:

«Para, şöhret ve lüks bugün benim için eskisi kadar önemli değil. Çünkü sağlıktan daha değerli bir zenginlik yoktur.

Eğer sağlığınız, sofranızda ekmeğiniz, başınızın üzerinde bir çatınız ve yanınızda aileniz varsa, inanın bana, mutlu bir hayat için en önemli nimetlere sahipsiniz.»