Unai Emery, "Camp Nou"daki Barcelona maçı öncesinde neler söyledi?

·1·Spor
Unai Emery, "Camp Nou"daki Barcelona maçı öncesinde neler söyledi?

İngiliz Aston Villakulübünün teknik direktörü Unai Emery, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun en büyük favorisi olan takımın ismini açıkladı.

The Touchline haberine göre, Avrupa kupalarının deneyimli uzmanı, Katalan ekibi Barcelona'yı turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterdi. Dikkat çekici olan ise, İspanyol teknik adamın bu açıklamaları tam da "Blaugrana"ya karşı oynayacakları kritik maç öncesinde yapmış olması.

Camp Nou'da büyük savaş: Mücadele ne zaman başlıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak olan bu dev karşılaşmanın futbolseverler için gerçek bir şölen olması bekleniyor:

  • Maç saati ve stadyum: Karşılaşma 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece, Taşkent saatiyle 01:00'de Barselona'daki muhteşem Camp Nou stadyumunda başlayacak;

  • Emery'nin taktiği: İspanyol futbolunu ve Barcelona'nın oyun tarzını çok iyi bilen Emery'nin, eski rakibine karşı nasıl bir kontra atak planı hazırladığı birçok analistin dikkatini çekiyor.

Puan durumu: Favori geride, sürpriz ekip zirvede

Karşılaşma öncesinde takımların bulundukları konumlar ve elde ettikleri sonuçlar oldukça şaşırtıcı bir tablo ortaya koyuyor:

  • Aston Villa %100 başarıyla: Birmingham ekibi bu sezon gerçek bir sansasyon yaratıyor; oynadığı ilk üç maçın tamamını kazanarak 9 puanla 2. sırada yer alıyor;

  • Barcelona takipçi rolünde: Hansi-Flick'in öğrencileri ise geride kalan 3 maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puanla 8. sırada bulunuyor;

  • Aradaki 3 puanlık fark: Katalan ekibi kendi sahasında kazanırsa puanları eşitleyecek. Birmingham temsilcisi ise puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Rakibine büyük saygı duyan Unai Emery'nin, takımıyla Camp Nou'da yeni bir sansasyonel sonuca imza atmaya çalışacağı kesin.

Aston VillaBarcelonaUnai EmeryUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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