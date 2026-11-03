Türk dünyası istihbaratları birleşti: Tek bir erken uyarı sistemi oluşturuldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin ulusal istihbarat ve güvenlik servisleri, tek bir mekanizma temelinde faaliyet göstermek üzere güçlerini birleştirdi. Konuyla ilgili açıklamayı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen «Türk Dünyası Diyalog Forumu»nda Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Türk devletlerinin özel servisleri arasındaki iş birliği tarihin en üst seviyesine çıkarılmış olup, bölgesel tehditlere karşı ortak mücadele sistemi tam olarak hayata geçirilmiştir.

Tek bir erken uyarı sistemi ve iş birliği alanları

Ankara'da düzenlenen konferansta konuşan İbrahim Kalın, özel servislerin entegrasyonuna ve faaliyet alanlarına değindi:

Ortak savunma ve denetim: «Oluşturduğumuz sistem sayesinde dünyanın herhangi bir noktasında ortaya çıkan riskleri tüm ortaklarımızla aynı anda tespit etme ve takip etme imkanına sahibiz» dedi MİT Başkanı;

Temel tehditler: Taraflar; terörizm, insan kaçakçılığı, radikal akımların yayılması ve diğer sınır ötesi yasa dışı faaliyet türlerine karşı hızlı bilgi paylaşımı temelinde mücadele yürütmektedir;

«Bölünmez güvenlik» ilkesi: Kalın, Türk entegrasyonunun temel felsefesini şöyle açıkladı: «Hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende olamayız. Kendi güvenliğimi sağlamak için elbette ortaklarımın, komşularımın ve müttefiklerimin güvenliğini de hesaba katmak zorundayım».

Ankara Forumu: Bölgesel kapsamdan daha geniş bir perspektif

Ekim ayı sonunda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bu prestijli forum, uluslararası uzmanların büyük ilgisini çekti:

Katılımcı yapısı: Etkinliğe TDT üyesi devletlerin istihbarat servis başkanları, diplomatlar, analistler ve akademik çevre temsilcileri katıldı;

Geniş coğrafya: Ayrıca diyalog platformuna Orta Doğu ve birçok Avrupa ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri de dahil edildi.

Türk devletleri istihbaratlarının birleşmesi, jeopolitik istikrarsızlığın ve küresel zorlukların arttığı bir dönemde Orta Asya, özellikle de Özbekistan için ulusal ve bölgesel güvenliğin daha da güçlendirilmesinde belirleyici bir öneme sahiptir.