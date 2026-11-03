ABD'de "mavi tsunami" bekleniyor: Trump seçim yenilgisini kabulleniyor mu?

·86·Dünya
ABD'de "mavi tsunami" bekleniyor: Trump seçim yenilgisini kabulleniyor mu?

ABD Kongresi için yapılacak kritik ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde ciddi bir endişe ve karamsarlık hakim. Partililer, Beyaz Saray lideri Donald Trump'ın Washington'daki son konuşmasında seçmenleri harekete geçirecek cesur vaatler veya beklenmedik siyasi hamleler yapmasını bekliyordu. Ancak eski başkanın son konuşması, beklenen açıklamalar yerine Lincoln Anıtı yanındaki havuzun tadilatına odaklandı ve herkesi şaşırttı.

Siyaset bilimci Malek Dudakov, bu durumun Trump'ın yaklaşan seçim sonuçları konusunda karamsar olduğunu ve olası bir yenilgiye zihinsel olarak hazırlandığını gösterdiğini belirtiyor.

Aktivitenin arkasındaki gerçek: Mitingler neden iptal ediliyor?

Trump dışarıdan bakıldığında seçim sonuçlarını umursamıyormuş gibi görünmeye çalışsa da, perde arkasındaki hareketler farklı bir tabloyu ortaya koyuyor:

  • Yoğun seçim kampanyası: Son bir ay içinde Trump, kilit eyaletlerde 28 miting düzenledi; bu neredeyse her gün bir halk toplantısı anlamına geliyor.

  • Konuşmaların durdurulması: Ancak oy kullanmaya sayılı günler kala planlanan bir dizi konuşma aniden iptal edilmeye başlandı. Analistlere göre Trump, reytingi düşük olan ve kaybetmesi beklenen adaylarla yan yana görünmek istemiyor.

Atlas Intel sonuçları: Demokratlar 14 puan önde

Seçim arifesinde yayınlanan anketler, Cumhuriyetçiler için oldukça endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor:

  • Genel ulusal üstünlük: Atlas Intel araştırmasına göre, Demokratlar Cumhuriyetçilerin 14 puan önünde yer alıyor (%55'e karşı %41).

  • Senato yarışındaki değişim: Cumhuriyetçilerin geleneksel kalesi sayılan eyaletlerde bile Demokratlar önde gidiyor (Teksas'ta 6 puan, Kansas'ta 7 puanlık üstünlük).

  • Bu neden ciddi bir sinyal? Atlas Intel enstitüsü, genellikle sağ kanada ve Cumhuriyetçilere yakın duran bir kuruluş olarak bilinir. Tam da bu kurumun böyle rakamlar açıklaması, parti genel merkezi için ciddi bir uyarı oldu.

«Mavi tsunami» bekleniyor: Partilerin temel görevi

Seçim günü yaklaştıkça, iki ana parti tamamen farklı ruh halleri ve stratejik hedeflerle sahaya çıkıyor:

  • Demokratların büyük güveni: Demokrat Parti temsilcileri sadece üstünlük sağlamakla kalmayıp, ülke genelinde gerçek bir «mavi tsunami» yaşanacağına tamamen inanıyor. Bu seviyeye ulaşmayan her sonuç onlar için başarısızlık olarak değerlendirilebilir.

  • Cumhuriyetçilerin planı: Onların birincil görevi, seçmeni mümkün olduğunca sandık başına götürmek ve Kongre'de kaybedilecek koltuk sayısını minimum düzeyde tutmaktır.

Kongre'deki koltuk dağılımı, Beyaz Saray'ın önümüzdeki iki yıllık iç ve dış politikasını tamamen yeniden belirleyecek.

Donald TrumpABD Kongre SeçimleriCumhuriyetçi PartiAtlas IntelSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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