Ekim ayında Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. zirvesi sonunda kabul edilen tarihi bildiri, uluslararası siyasi ve askeri analistlerin dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin nüfuzlu Milliyet gazetesinin haberine göre, zirve kapsamında Türkiye'nin başkentinde, Ankara'nın rehberliğinde bir "TDT Savunma Sanayii Koleji" kurulmasına yönelik önemli bir girişim başlatıldı. Bu adım, teşkilata üye ülkelerin askeri sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlarını ortak Türkiye standartlarına göre yetiştirmeyi hedeflemesi açısından büyük önem taşıyor.

Ankara Bildirisi'ndeki stratejik madde

Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri tarafından imzalanan nihai belgede, bu eğitim projesi şu şekilde pekiştirildi:

Fizibilite çalışması talimatı: Bildiri metnine göre, üye ülkelerin ilgili devlet kurumlarına ve TDT Sekreterliği'ne, Türkiye'nin himayesinde bir Savunma Sanayii Koleji programının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi imkanlarının titizlikle incelenmesi tavsiye edildi.

Savunma teknolojilerinin uyumlaştırılması: Proje; savunma sanayii, yeni nesil silahlar, insansız sistemler ve askeri mühendislik alanında deneyim ve teknoloji paylaşımını tek bir merkezde toplamayı öngörüyor.

Personel kalitesi: Türkiye, NATO standartları ve kendi gelişmiş askeri-sanayi kompleksi temelinde Türk devletleri için ortak bir teknik uzman platformu oluşturmayı hedefliyor.

Jeopolitik tartışmalar: Ekonomik bir proje mi yoksa gizli bir askeri yakınlaşma mı?

Analistler, bu girişimin ardından teşkilatın gelişimi konusunda iki farklı görüş belirtiyor:

“Gizli askeri merkez” endişesi: Bazı uluslararası uzmanlara göre Türkiye, savunma sanayiindeki ekonomik iş birliği ve personel eğitimi maskesi altında teşkilatı yavaş yavaş daha derin bir askeri yakınlaşmaya sürüklüyor. Çünkü savunma uzmanları, teknik sistemler ve standartların uyumlaştırılması, gelecekteki olası bir askeri entegrasyonun sağlam temelini oluşturacaktır.

Kazakistan'ın kararlı duruşu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Ankara'daki zirvede TDT'nin kesinlikle bir askeri blok olmadığını bir kez daha vurguladı. Teşkilatın “bir askeri ittifak olmadığını ve gelecekte de böyle bir bloğa dönüşmemesi gerektiğini”, buna karşı fikir beyan edenlerin yapay yollarla çatışma çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Mantıklı soru: Bununla birlikte, gözlemciler arasında haklı bir soru doğuyor: Eğer TDT siyasi-askeri bir ittifaka dönüşmeyi hedeflemiyorsa, üye devletler savunma sanayiini birleştirmeye ve uzmanlaşmış bir askeri okul kurmaya neden bu kadar büyük önem veriyor?

Türk devletleri, özellikle Özbekistan için savunma sanayii alanındaki modern personele olan ihtiyaç, ulusal güvenliği bağımsız bir şekilde sağlama ve yüksek teknolojili silah üretme potansiyelini artırma, bugünkü karmaşık jeopolitik durumda en öncelikli görevlerden biri olmaya devam ediyor.