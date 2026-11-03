Pezeşkiyan tehditler ve ulusal birlik konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı

·23·Dünya
Pezeşkiyan tehditler ve ulusal birlik konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin çevresinde askeri ve ekonomik baskının keskin bir şekilde arttığı bir dönemde açık ve duygusal bir resmi açıklama yaptı. Devlet başkanı, kendisine yönelik her türlü dış tehdit ve baskıdan asla korkmadığını, ülke savunmasının ve gücünün sadece halkın güveni ve birliğine dayandığını vurguladı.

İran lideri konuşmasında, ulusal birliğin düşmanın her türlü planını boşa çıkaracağını, ayrıca ülke ekonomisini korumak adına en kararlı adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

«Halk bizimle olursa düşman yenilir»: Cumhurbaşkanının keskin duruşu

Pezeşkiyan, dış baskılar ve askeri tehditler fonunda devletin temel dayanak noktasına dikkat çekti:

  • Birlik ve sabır: «Eğer halk bizimle olursa, binlerce insan hayatını kaybetse bile düşman bize karşı hiçbir şey yapamaz ve amacına ulaşamaz», — diye kararlılıkla vurguladı İran lideri;

  • Kişisel güvenliğin ikinci planda olması: Cumhurbaşkanı, şahsen kendi hayatına veya makamına yönelik baskılardan endişe duymadığını, bugün devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumanın her şeyden üstün olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve enerji açığı: Fabrikalar için keskin tasarruf

Siyasi açıklamaların yanı sıra cumhurbaşkanı, ülkenin iç ekonomisini ve sanayisini zor koşullarda koruma stratejisiyle ilgili beklenmedik bir karar açıkladı:

  • «Kendi kabinemde ışığı kapatmaya hazırım»: Ülkede enerji arzı ve üretim konusuna değinen Pezeşkiyan, ulusal sanayi zincirinin durmaması için kültürel kurumlar, idari binalar ve hatta kendi çalışma odasındaki elektrik enerjisini bile kapatmaya hazır olduğunu söyledi;

  • Ana hedef — üretim istikrarı: İran liderine göre, hükümetin bugünkü birincil görevi, her türlü yaptırım ve kısıtlamaya rağmen fabrika ve tesislerin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, istihdamı korumak ve iç üretimini devam ettirmektir.

Mesud Pezeşkiyan'ın bu çıkışı, İran yönetiminin dış jeopolitik krizler ve iç ekonomik sıkıntılar karşısında toplumu seferber etmeye ve sıkı tasarruf rejimine geçmeye karar verdiğini gösteriyor.

Mesud PezeşkiyanİranJeopolitik KrizEkonomik YaptırımlarSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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