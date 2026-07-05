Sunami lakaplı köpek 26 kişiyi enkaz altında canlı buldu

·84·Dünya
Sunami lakaplı köpek 26 kişiyi enkaz altında canlı buldu

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılan Sunami lakaplı hizmet köpeği 26 kişinin hayatını kurtarmaya katkıda bulundu. Özel olarak eğitilmiş köpek, enkaz altında hayatta kalanları tespit ederek kurtarıcuların onları daha hızlı bulmasını sağladı.

Doğal afet bölgesinde faaliyet gösteren kinoloji grubunun lideri Jorge Beyens'in açıklamasına göre, kurtarma operasyonu sırasında Sunami yardımıyla 26 mağdur canlı olarak tespit edildi.

Uzmanın belirttiğine göre, dokuz yaşındaki Sunami enkazlar, heyelanlar ve diğer acil durumlarda insan arama konusunda uzmanlaşmış. Bu tür hizmet köpeklerini eğitmek için genellikle üç-dört yıl zaman harcanmaktadır.

Sunami daha önce Türkiye'de meydana gelen güçlü depremlerin sonuçlarının giderilmesi çalışmalarına da katılmıştı. O zaman da diğer arama gruplarının tespit edemediği yerlerden hayatta kalan kişileri bulmayı başarmıştı.

Kinoloğun vurguladığına göre, halihazırda ekip kurtarma merkezinin belirlediği bölgelerde arama çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.

Venezuela cumhurbaşkanı vekili Delsi Rodriguez, Sunami ve onun rehberine özel teşekkürlerini sundu.

Onun sözlerine göre, bu cesur hizmet köpeği zor günlerde birçok insan için umut sembolü haline gelmiştir. Rodriguez, Sunami ve kinoloğunun emeğinin yüzlerce kurtarıcının çabalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

VenezuelaJorge BeensDelcy RodríguezTürkiye
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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