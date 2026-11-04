Endonezya'da yangın sonrası medresedeki Kur'an-ı Kerim nüshaları hasarsız bulundu

·107·Dünya
Endonezya'da yangın sonrası medresedeki Kur'an-ı Kerim nüshaları hasarsız bulundu

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut bölgesinde meydana gelen yangının ardından medresede muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim nüshaları hasarsız halde bulundu. Olayı yansıtan video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim'de Nurul Yakin Medresesi ve bitişiğindeki Ujang Sofyan isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Alevler, yarı dayanıklı yapı malzemelerinden inşa edilen binalara ciddi zarar verdi.

Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye erlerinden biri bina içindeki kırmızı bir dolabı fark etti. Çevredeki ahşap kısımlar yanıp duvarlar kararmış olsa da, dolabın içindeki Kur'an-ı Kerim kitaplarının zarar görmediği görüldü.

Olay yerindeki görevli bu manzarayı videoya kaydederek, "Diğer her şey yandı, ancak Kur'an yanmadı. Elhamdülillah" diyerek şaşkınlığını ve şükranını dile getirdi.

Garut bölgesi itfaiye ve kurtarma hizmetleri müdürü Usep Basuki Eko, yangın ihbarının saat 13:45'te alındığını doğruladı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Olayı gösteren video sosyal medyada birçok tartışmaya konu oldu.

EndonezyaGarutNurul Yakin MedresesiYangınKur'an
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mauritius kıyıları açıklarında 18 metre derinlikte Kur'an bulundu (video)Mauritius kıyıları açıklarında 18 metre derinlikte Kur'an bulundu (video)21 Eylül 12:15Endonezya'da şok olay: Damadın evlendiği 'gelin' aslında erkek çıktıEndonezya'da şok olay: Damadın evlendiği 'gelin' aslında erkek çıktı17 Ekim 14:1315 yıl boyunca duvarın arkasında saklanan kütüphane yeniden bulundu (video)15 yıl boyunca duvarın arkasında saklanan kütüphane yeniden bulundu (video)20 Eylül 15:52Endonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendiEndonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendi3 Eylül 15:24Üç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulunduÜç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulundu14 Ekim 18:18Endonezya'da 'Superman' kostümlü itfaiyeci viral olduEndonezya'da 'Superman' kostümlü itfaiyeci viral oldu24 Ağustos 15:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu