Endonezya'da yangın sonrası medresedeki Kur'an-ı Kerim nüshaları hasarsız bulundu

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut bölgesinde meydana gelen yangının ardından medresede muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim nüshaları hasarsız halde bulundu. Olayı yansıtan video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim'de Nurul Yakin Medresesi ve bitişiğindeki Ujang Sofyan isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Alevler, yarı dayanıklı yapı malzemelerinden inşa edilen binalara ciddi zarar verdi.

Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye erlerinden biri bina içindeki kırmızı bir dolabı fark etti. Çevredeki ahşap kısımlar yanıp duvarlar kararmış olsa da, dolabın içindeki Kur'an-ı Kerim kitaplarının zarar görmediği görüldü.

Olay yerindeki görevli bu manzarayı videoya kaydederek, "Diğer her şey yandı, ancak Kur'an yanmadı. Elhamdülillah" diyerek şaşkınlığını ve şükranını dile getirdi.

Garut bölgesi itfaiye ve kurtarma hizmetleri müdürü Usep Basuki Eko, yangın ihbarının saat 13:45'te alındığını doğruladı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Olayı gösteren video sosyal medyada birçok tartışmaya konu oldu.