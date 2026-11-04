Özbek hakemlerin yönettiği maçta İstiklal, Katar kulübünü mağlup etti

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 4. hafta kapsamında Irak'ın Basra şehrinde oynanan karşılaşma, Özbek futbolseverler için özel bir ilgi odağı oldu. İran'ın İstiklal kulübü, Katar'ın Al Shamal takımıyla karşılaştı ve erken gelen golle 1-0'lık önemli bir galibiyet elde etti.

Bu karşılaşma, sadece Özbekistan milli takımının liderlerinin sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda maçı tamamen Özbek hakem heyetinin yönetmesiyle de dikkat çekti.

1. dakikadaki belirleyici vuruş ve sahadaki temsilcilerimiz

Maçın kaderi, başlama düdüğüyle birlikte gelen şimşek gibi bir golle belirlendi:

Asani'nin erken golü: Maçın henüz ilk dakikası dolmadan Joel Asani, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak Tahran ekibini öne geçirdi — 1-0;

Maşaripov 90 dakika sahada kaldı: Özbekistan milli takım kaptanı ve orta saha oyuncusu Celaleddin Maşaripov, İstiklal'in ilk 11'inde sahaya çıktı ve maç sonuna kadar aktif ve parlak bir oyun sergiledi;

Aşurmatov'un oyuna girişi: Savunma oyuncumuz Rüstem Aşurmatov maça yedek kulübesinde başladı ve teknik direktörün kararıyla 90. dakikada oyuna girerek takımının kritik galibiyet skorunu korumasına yardımcı oldu.

Özbekistanlı hakemler tam kadro: Uluslararası güven

Maçtaki disiplin ve tartışmalı pozisyonlar, deneyimli Özbek hakemler tarafından kontrol edildi:

Baş hakem ve yan hakemler: Müsabakayı Asker Necafaliyev yönetti. Yan çizgilerde kendisine vatandaşlarımız Bahtiyorhoca Şavkatov ve Ruslan Serazitdinov eşlik etti;

VAR sisteminde yerel uzmanlar: Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden Firdavs Norsafarov sorumlu olurken, kendisine Abduraşid Hudoyberganov asistanlık yaptı.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit sahnesindeki bu başarı, İstiklal'in play-off yolundaki şansını artırdı ve gruptaki konumunu güçlendirdi.