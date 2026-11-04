Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: PSG İspanya'da 6 gol attı, Bayern Madrid'i fethetti

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Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: PSG İspanya'da 6 gol attı, Bayern Madrid'i fethetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları, beklenmedik skorlara ve gerçek bir gol şovuna sahne oldu. Paris ekibi PSG, İspanya deplasmanında rakip fileleri 6 kez havalandırarak genel puan durumunda liderliğe yükseldi. Münih temsilcisi Bayern ise Madrid'de Diego Simeone yönetimindeki Atletico'yu mağlup etti.

Turnuvanın bu akşamında favori takımlar, deplasmanda oynamalarına rağmen kalitelerini tam anlamıyla ortaya koymayı başardılar.

Villarreal sahasında soğuk duş: PSG'den 6 gol

Paris ekibi, İspanya'nın Villarreal kulübüne karşı maça hızlı başladı ve ilk 20 dakikada maçın kaderini belirledi:

  • 17 dakikada 4 gol: Joao Neves (9), Desire Doue (12) ve Senny Mayulu (13) kısa aralıklarla golleri atarken, 17. dakikada Fabian Ruiz skoru 4:0'a getirdi;

  • Farkın devamı: İkinci yarıda da hız kesmeyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Ruiz'in (50) dublesiyle farkı açtı, 78. dakikada ise oyuna sonradan giren Boli skoru 6:0'a taşıdı;

  • Lider: 4 maç sonunda 12 puan toplayan PSG, turnuva tablosunda 1. sıraya yerleşti.

Madrid'de karşılaşma: Bayern, Atletico'yu devirdi

Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanan kritik maçta Münih ekibi önemli ve taktiksel bir galibiyet aldı:

  • İkinci yarıdaki belirleyici vuruşlar: İlk yarıdaki temkinli oyunun ardından 54. dakikada Carl perdeyi açtı. 74. dakikada Konrad Laimer'in golü maçın sonucunu belirledi: 0:2;

  • Puan durumu: Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Bayern 7. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Atletico ise 19. sıraya geriledi.

Rotterdam'da Inter'in rövanşı ve haftanın diğer sonuçları

İtalya'nın Inter kulübü, Hollanda deplasmanından net bir galibiyetle döndü:

  • Feyenoord - Inter (0:3): Yann Bisseck 8. dakikada gol perdesini açarken, Francesco Esposito (34) ve Piotr Zielinski'nin (54) golleri skoru belirledi. Bu sonuçla Inter 6 puanla 16. sıraya yükseldi;

  • Avusturya'da farklı skor: LASK, kendi sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını 4:0 mağlup etti (Jorgensen duble yaptı);

  • Norveç'te golsüz beraberlik: Bodo/Glimt deplasmanına giden Fransa'nın Lille takımı sahadan 0:0'lık beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları puan durumundaki rekabeti kızıştırarak, play-off mücadelesinin yeni bir ivme kazanmasını sağladı.

Şampiyonlar LigiPSGBayern MünihInterFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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