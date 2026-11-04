Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 turnirinde ringe çıkıyor

·64·Spor
Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 turnirinde ringe çıkıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, bir sonraki prestijli profesyonel boks turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizatörler tarafından düzenlenen Zuffa Boxing 13 turnuvasının tam dövüş kartı resmen açıklandı.

Özbekistanlı boksseverleri sevindiren gelişme ise, bu büyük boks gecesi kapsamında profesyonel ringde namağlup ilerleyen iki temsilcimiz Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov'un önemli maçlara çıkacak olmasıdır.

Özbek boksörlerin maçları ve rakipleri

Salı günü resmen onaylanan eşleşmelere göre, vatandaşlarımız şu rakiplere karşı güçlerini sınayacak:

  • Jahongir Zokirov — Brandon Colantonio: Ağır sıklette faaliyet gösteren ve şimdiye kadar tüm maçlarını nakavtla kazanan Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO), deneyimli Kanadalı boksör Brandon Colantonio (8-2, 1 KO) ile ringe çıkacak. Bu karşılaşma 6 raunt üzerinden planlandı.

  • Rahmatullo Boymatov — Moro Inusah Kanla: Yarı ağır sıklette parlayan yetenek Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO), Ganalı gerçek bir nakavtçı olan Moro Inusah Kanla (10-1, 9 KO) karşısında ciddi bir sınav verecek. 8 rauntluk bu mücadelenin, Boymatov'un kariyerindeki en zorlu sınav olması bekleniyor.

Gecenin ana maçı ve etkinlik yeri

Turnuvanın en önemli karşılaşması da güçlü isimler arasında gerçekleşecek:

  • Carlos Adames ringe dönüyor: Gecenin ana maçında, Dominik Cumhuriyeti temsilcisi ve WBC dünya şampiyonu Carlos Adames (25-1-1, 18 KO), Gallerli Jerome Warburton (18-2-2, 2 KO) ile karşı karşıya gelecek. On rauntluk bu sıralama maçı, unvan koruma statüsünde olmayacak.

  • Tarih ve arena: Zuffa Boxing 13 maçları 14 Kasım Cumartesi günü Riyad'daki muhteşem The Venue arenasında gerçekleşecek.

Özbek ağır sıkletlerinin yeni nesli için bu uluslararası platform, dünya boks merkezi haline gelen Suudi Arabistan'da güçlerini bir kez daha kanıtlamak için harika bir fırsat sunuyor.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13RiyadBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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