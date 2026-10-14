Sıradan bir şimşek değil: Fransa semalarında nadir görülen kırmızı sprite'lar görüntülendi

Fransa'nın Korsika adasında bir fotoğrafçı, doğanın en nadir gözlemlenen olaylarından biri olan kırmızı sprite'ları görüntüledi. Köyün üzerinde beliren parlak kırmızı parlamalar, gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kırmızı sprite'lar, güçlü fırtınaların üzerinde, yaklaşık 40-90 kilometre yükseklikte meydana gelen kısa süreli elektriksel ışık olaylarıdır. Sıradan şimşeklerden farklı olarak bulutların içinde değil, atmosferin üst katmanlarında oluşurlar. Bu olay çok kısa sürdüğü için çıplak gözle fark edilmesi ve kameraya kaydedilmesi kolay değildir.

Fotoğrafçı, bu nadir manzarayı yakalamak için hava tahminlerini önceden takip ederek gerekli çekim noktasını ve açısını hesapladı. Titiz hazırlıklar sonucunda, köyün üzerinde beliren kırmızı sprite'ların muhteşem karelerini elde etmeyi başardı.

Bu tür kareler sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda atmosferde meydana gelen az çalışılmış elektriksel olayları gözlemleme imkanı sunmasıyla da dikkat çekicidir.