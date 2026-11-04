İnanılmaz geri dönüş: Manchester United 0:2'den 3:2'ye dönerek Roma'yı mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Manchester'da oynanan kritik mücadele, taraftarlara gerçek bir futbol draması ve şaşırtıcı bir geri dönüş sundu. Old Trafford Stadyumu'nda İtalyan kulübü Roma'yı ağırlayan Manchester Unitedmaç boyunca iki gol farkla geriye düşmesine rağmen, sonunda 3:2'lik skorla inanılmaz bir irade göstererek galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın başında Romalılar hızlı gollerle inisiyatifi tamamen ele geçirmişti ancak Michael Carrick'in öğrencileri ikinci yarıda sergiledikleri karakterle maçın kaderini tamamen değiştirdi.

Romalıların fırtına gibi başlangıcı: 17 dakikada iki gol

Maçın başlangıcı konuk ekip için beklenenden de başarılı geçti:

Soule ve Malen'in vuruşları: Henüz 11. dakikada Matias Soule perdeyi açarken, 6 dakika sonra 17. dakikada Donyell Malen penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 0:2'ye getirdi;

Baskı altındaki ManU: İlk yarı boyunca savunmadaki hatalar ve konuk ekibin yoğun baskısı nedeniyle Manchester ekibi oldukça zor durumda kaldı.

Fernandes'in kıvılcımı ve Cunha'nın 3 dakikalık şovu

İkinci yarıya bambaşka bir ruh haliyle çıkan İngilizler, taraftar desteğiyle hücum gücünü artırdı:

Umut veren penaltı: 58. dakikada takım kaptanı Bruno Fernandes, 11 metrelik penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirerek farkı bire indirdi — 1:2;

Matheus Cunha'nın süper dublesi: Maçın sonlarına doğru Brezilyalı forvet gerçek bir kahramana dönüştü. 83. dakikada skoru eşitleyen Cunha, sadece 3 dakika sonra 86. dakikada galibiyet golünü rakip ağlara gönderdi — 3:2.

Puan durumundaki son durum

Bu galibiyet, Michael Carrick'in ekibi için grup aşamasında büyük önem taşıyordu:

«Manchester United» yükselişte: Değerli 3 puanı hanesine yazdıran Manchester ekibi, toplam puanını 6'ya çıkararak genel puan tablosunda 17. sıraya yerleşti;

Roma geride kaldı: Elden kaçan galibiyetin ardından 4 puanda kalan İtalyan kulübü 19. sıraya geriledi.

Old Trafford'daki bu iradeli galibiyet, «Manchester United» için bir üst tura çıkma mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olabilir.