İstanbul'da korkunç sel felaketi — araçlar sürüklendi, binaları su bastı (video)

·17·Dünya
İstanbul'da korkunç sel felaketi — araçlar sürüklendi, binaları su bastı (video)

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da şiddetli ve aralıksız yağan sağanak yağışlar ciddi sel felaketlerine yol açtı. 14 Ekim 2026 tarihinde başlayan şiddetli yağışlar kısa sürede cadde, alt geçit, metro istasyonları ve konutları sular altında bırakarak şehir altyapısına büyük zarar verdi.

Bazı ilçelerde sel sularının araçları sürüklediği ve ulaşımın tamamen felç olduğu bildiriliyor.

Şehirde kısıtlamalar: Dersler iptal edildi, sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor

Durumun kötüleşmesi üzerine İstanbul Valiliği, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi acil önlem açıkladı:

  • Okullar tatil edildi: 15 Ekim günü şehirdeki tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi;

  • Kamu çalışanlarına idari izin: Kamu sektöründe çalışan bazı kategorilerdeki personele bir günlük idari izin verildi;

  • Ulaşım kısıtlaması: Yollardaki güvenliği sağlamak amacıyla motosiklet ve scooter kullanımı geçici olarak yasaklandı;

  • Halka çağrı: Şehir yönetimi, tüm vatandaşlardan ve turistlerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve alt katlardan uzak durmalarını istedi.

Doğal afetin bilançosu: Heyelanlar ve sular altında kalan araçlar

Yerel kurtarma ve belediye ekipleri yoğunlaştırılmış modda çalışıyor. İlk veriler şu şekilde:

  • 1.200'den fazla noktada su baskını: Şehir genelinde 1.200'den fazla su baskını vakası kaydedildi;

  • Heyelanlar ve mahsur kalanlar: 15 noktada toprak kayması meydana geldi, 47 vakada ise vatandaşlar sel suları nedeniyle mahsur kaldıkları yerlerden özel ekipmanlarla kurtarıldı;

  • Sürüklenen araçlar: Özellikle Esenyurt ilçesinde şiddetli sel suları caddedeki onlarca hafif ticari aracı ve otomobili sürükledi;

  • Tahliye çalışmaları: Su baskını riski yüksek olan bodrum, yarı bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşlar acilen güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

En çok etkilenen ilçeler ve tehlikeli bölgeler

Sel ve sağanaktan en ağır darbeyi alan bölgelerin listesi:

  • Beykoz ve Sarıyer;

  • Esenyurt ve Başakşehir;

  • Arnavutköy ve Sultangazi.

Bu ilçelerde yağış miktarı tehlikeli seviyelere ulaşmış olup, birçok alt geçit ve tünel trafiğe kapatılmıştır.

Meteoroloji uyarısı: Yağışlar ne zaman duracak?

Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarının İstanbul'u kısa sürede terk etmeyeceğini belirtiyor:

  • 17 Ekim'e kadar devam edecek: Şiddetli yağış, gök gürültüsü ve sel riski 17 Ekim gününün ikinci yarısına kadar etkisini sürdürecek;

  • Önlemler: Yetkililer, su seviyesinin yükselme ihtimali olan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve resmi uyarıları kesinlikle dikkate almalarını tavsiye ediyor.

İstanbulSel Felaketiİstanbul ValiliğiEsenyurtMeteoroloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nepal'deki sel felaketi 5 fili Hindistan'a sürükledi (video)Nepal'deki sel felaketi 5 fili Hindistan'a sürükledi (video)27 Ağustos 20:31Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)28 Eylül 20:16Japonya'da acil durum, 2 milyon kişi tahliye ediliyor!Japonya'da acil durum, 2 milyon kişi tahliye ediliyor!10 Eylül 08:32Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)24 Eylül 18:20«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor31 Ağustos 10:18İngiliz bilim insanları 170 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfettiİngiliz bilim insanları 170 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türü keşfettiBugün 07:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi