İstanbul'da korkunç sel felaketi — araçlar sürüklendi, binaları su bastı (video)

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da şiddetli ve aralıksız yağan sağanak yağışlar ciddi sel felaketlerine yol açtı. 14 Ekim 2026 tarihinde başlayan şiddetli yağışlar kısa sürede cadde, alt geçit, metro istasyonları ve konutları sular altında bırakarak şehir altyapısına büyük zarar verdi.

Bazı ilçelerde sel sularının araçları sürüklediği ve ulaşımın tamamen felç olduğu bildiriliyor.

Şehirde kısıtlamalar: Dersler iptal edildi, sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor

Durumun kötüleşmesi üzerine İstanbul Valiliği, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi acil önlem açıkladı:

Okullar tatil edildi: 15 Ekim günü şehirdeki tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi;

Kamu çalışanlarına idari izin: Kamu sektöründe çalışan bazı kategorilerdeki personele bir günlük idari izin verildi;

Ulaşım kısıtlaması: Yollardaki güvenliği sağlamak amacıyla motosiklet ve scooter kullanımı geçici olarak yasaklandı;

Halka çağrı: Şehir yönetimi, tüm vatandaşlardan ve turistlerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve alt katlardan uzak durmalarını istedi.

Doğal afetin bilançosu: Heyelanlar ve sular altında kalan araçlar

Yerel kurtarma ve belediye ekipleri yoğunlaştırılmış modda çalışıyor. İlk veriler şu şekilde:

1.200'den fazla noktada su baskını: Şehir genelinde 1.200'den fazla su baskını vakası kaydedildi;

Heyelanlar ve mahsur kalanlar: 15 noktada toprak kayması meydana geldi, 47 vakada ise vatandaşlar sel suları nedeniyle mahsur kaldıkları yerlerden özel ekipmanlarla kurtarıldı;

Sürüklenen araçlar: Özellikle Esenyurt ilçesinde şiddetli sel suları caddedeki onlarca hafif ticari aracı ve otomobili sürükledi;

Tahliye çalışmaları: Su baskını riski yüksek olan bodrum, yarı bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşlar acilen güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

En çok etkilenen ilçeler ve tehlikeli bölgeler

Sel ve sağanaktan en ağır darbeyi alan bölgelerin listesi:

Beykoz ve Sarıyer;

Esenyurt ve Başakşehir;

Arnavutköy ve Sultangazi.

Bu ilçelerde yağış miktarı tehlikeli seviyelere ulaşmış olup, birçok alt geçit ve tünel trafiğe kapatılmıştır.

Meteoroloji uyarısı: Yağışlar ne zaman duracak?

Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarının İstanbul'u kısa sürede terk etmeyeceğini belirtiyor: