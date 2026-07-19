Duman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu

·56·Dünya
Duman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu

Kanada'daki orman yangınlarının neden olduğu dumanın ABD topraklarına yayılması, Washington ile Ottawa arasında gerginliğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini ormanları yeterince denetlememekle eleştirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Trump, Kanada'nın yangın sorununu çözmedeki yavaşlığının ABD'ye çevresel zararın yanı sıra ekonomik kayıplar da getirdiğini belirtti.

ABD lideri, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iletişime geçerek durumla ilgili hangi önlemlerin alındığını soracağını ifade etti. Trump ayrıca, duman ve hava kirliliğinin neden olduğu maliyetlerin Kanada ürünlerine uygulanacak gümrük vergilerine eklenebileceğini söyledi.

Kanada tarafı ise bu eleştirilere yanıt olarak, 2020'den bu yana ormanları korumak ve yangınları önlemek için 12 milyar Kanada doları harcandığını açıkladı. Yetkililer, ABD ile bu alanda uzun yıllardır iş birliği yapıldığını vurguladı.

Şu anda en büyük yangınlar Ontario bölgesinin kuzeybatısında devam ediyor. Yangınlar yüz binlerce hektarlık alana zarar verdi ve binlerce insan tahliye edildi.

İklim değişikliği nedeniyle orman yangını riskinin arttığı belirtiliyor. Bu sorun sadece Kanada için değil, ABD için de güncelliğini koruyor.

KanadaABDDonald TrumpOrman YangınıGümrük Vergisi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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