«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptı

Eski UFC şampiyonu Max Holloway, tarihteki ilk iki klasman şampiyonu Conor McGregor'a karşı yapacağı yaklaşan dövüş hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Basın toplantısında Amerikalı dövüşçü, rakibine karşı kesin bir zafer kazanacağını belirtti. Zamin.uz bu sert açıklamanın detaylarını sunuyor.

Max Holloway, yaklaşan karşılaşmada galip gelmek için tüm imkanlarını kullanacağını ve rakibinin oktagonda işinin kolay olmayacağını vurguladı.

Max Holloway'in basın toplantısındaki konuşmasından: «Yarın dövüşeceğiz. O zaman her şeyi göreceksiniz. Biraz daha bekleyebilirim. O gün oktagona çıkıp her şeyi yumruklarımla göstereceğim. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Conor'u acımadan döveceğim, o gün her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz».