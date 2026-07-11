«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptı
Eski UFC şampiyonu Max Holloway, tarihteki ilk iki klasman şampiyonu Conor McGregor'a karşı yapacağı yaklaşan dövüş hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Basın toplantısında Amerikalı dövüşçü, rakibine karşı kesin bir zafer kazanacağını belirtti. Zamin.uz bu sert açıklamanın detaylarını sunuyor.
«Oktagona çıkıp her şeyi yumruklarımla göstereceğim»
Max Holloway, yaklaşan karşılaşmada galip gelmek için tüm imkanlarını kullanacağını ve rakibinin oktagonda işinin kolay olmayacağını vurguladı.
Max Holloway'in basın toplantısındaki konuşmasından: «Yarın dövüşeceğiz. O zaman her şeyi göreceksiniz. Biraz daha bekleyebilirim. O gün oktagona çıkıp her şeyi yumruklarımla göstereceğim. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Conor'u acımadan döveceğim, o gün her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz».
UFC 329: Ana dövüş detayları
İki efsanevi dövüşçü arasındaki bu karşılaşma, dünya çapındaki karma dövüş sanatları (MMA) hayranlarının ilgi odağında. Yaklaşan karşılaşma hakkındaki temel bilgileri inceleyin:
Turnuva: UFC 329
Dövüş statüsü: Turnuvanın ana (merkezi) dövüşü
Tarih: 12 Temmuz
Yer: Las Vegas, ABD
Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki bu rekabetin, yılın en sansasyonel ve beklenen spor olaylarından biri olacağı şüphesiz.
…