«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptı

·58·Dünya
«Conor'u acımadan döveceğim»: Holloway yaklaşan dövüş öncesi açıklama yaptı

Eski UFC şampiyonu Max Holloway, tarihteki ilk iki klasman şampiyonu Conor McGregor'a karşı yapacağı yaklaşan dövüş hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Basın toplantısında Amerikalı dövüşçü, rakibine karşı kesin bir zafer kazanacağını belirtti. Zamin.uz bu sert açıklamanın detaylarını sunuyor.

«Oktagona çıkıp her şeyi yumruklarımla göstereceğim»

Max Holloway, yaklaşan karşılaşmada galip gelmek için tüm imkanlarını kullanacağını ve rakibinin oktagonda işinin kolay olmayacağını vurguladı.

Max Holloway'in basın toplantısındaki konuşmasından: «Yarın dövüşeceğiz. O zaman her şeyi göreceksiniz. Biraz daha bekleyebilirim. O gün oktagona çıkıp her şeyi yumruklarımla göstereceğim. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Conor'u acımadan döveceğim, o gün her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz».

UFC 329: Ana dövüş detayları

İki efsanevi dövüşçü arasındaki bu karşılaşma, dünya çapındaki karma dövüş sanatları (MMA) hayranlarının ilgi odağında. Yaklaşan karşılaşma hakkındaki temel bilgileri inceleyin:

  • Turnuva: UFC 329

  • Dövüş statüsü: Turnuvanın ana (merkezi) dövüşü

  • Tarih: 12 Temmuz

  • Yer: Las Vegas, ABD

Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki bu rekabetin, yılın en sansasyonel ve beklenen spor olaylarından biri olacağı şüphesiz.

Макс ХоллоуэйКонор МакгрегорЮФСLas VegasАҚШ
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Britanya'da korkunç cinayet: Ünlü siyasetçi Ann Widdecombe evinde öldürüldüBritanya'da korkunç cinayet: Ünlü siyasetçi Ann Widdecombe evinde öldürüldüBugün, 12:49Uçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildiUçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildiBugün, 11:18Zelenskiy Rusya'ya karşı yeni bir askeri komuta merkezi kurduZelenskiy Rusya'ya karşı yeni bir askeri komuta merkezi kurduBugün, 10:14Venezuela'da yeni bir deprem meydana geldi, can kayıpları varVenezuela'da yeni bir deprem meydana geldi, can kayıpları varBugün, 10:04Çin'de sel mağdurları dronlar yardımıyla kurtarılıyor (video)Çin'de sel mağdurları dronlar yardımıyla kurtarılıyor (video)Bugün, 09:4870 yıl boyunca “demir akciğer” ile yaşayan kadının hayat yolculuğu sona erdi70 yıl boyunca “demir akciğer” ile yaşayan kadının hayat yolculuğu sona erdiBugün, 01:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu