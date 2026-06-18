İngiltere'de 3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attığı şüphesiyle bir adam tutuklandı

İngiltere'nin merkezinde yer alan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay kamuoyunun dikkatini çekti. Üç yaşındaki bir çocuk, timsahların bulunduğu alana düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Huntingdon şehri yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde gerçekleşti. Olayın bildirilmesiyle birlikte kolluk kuvvetleri ve acil servis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralanan çocuk acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar çocuğun durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtiyor.

Soruşturma makamları, olayla ilgili olarak 30 yaşında bir adamı gözaltına aldı. Şahıs hakkında ağır suç şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. İlk bilgilere göre, tutuklanan kişi ile çocuk arasında önceden bir tanışıklık bulunmuyor.

Kolluk kuvvetleri, olay anında hayvanat bahçesinde bulunan tanıkları sorguluyor. Ayrıca, çocuğun yaralanmasında hayvanların rolü olup olmadığı da araştırılıyor.

Şu anda uzmanlar olayın tüm ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla soruşturma işlemleri devam ediyor.