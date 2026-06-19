İngiltere'de üç yaşındaki çocuk timsah kafesine atıldı

İngiltere'nin merkezinde yer alan bir hayvanat bahçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Üç yaşındaki bir çocuk, timsahların tutulduğu kafesin içine düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak polis, 30 yaşındaki bir adamı cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı. Reuters haber ajansı, bu bilgiyi Cambridgeshire polisinin verilerine dayanarak bildirdi.

Olayın, Huntingdon şehri yakınlarındaki Johnsons of Old Hurst hayvanat bahçesinde gerçekleştiği bildirildi. Haber gelir gelmez personel ve acil servis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralanan çocuk acilen hastaneye kaldırıldı. Şu anki durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtiliyor.

Dedektif Müfettiş Verity McCann, soruşturmacıların olayın ayrıntılarını belirlemek amacıyla o sırada hayvanat bahçesinde bulunan tanıklarla görüşmeler yaptığını açıkladı.

McCann, "Gözaltına alınan adam ile çocuğun birbirini tanıdığını düşünmüyoruz" dedi.

Johnsons of Old Hurst hayvanat bahçesi yönetimi henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kurumun resmi web sitesinde, buranın bir aile çiftliği olduğu ve doğayı koruma programları kapsamında timsahların bakıldığı belirtiliyor.

Polis şu anda hayvanların çocuğa saldırıp saldırmadığını da araştırıyor. Soruşturma devam etmektedir.