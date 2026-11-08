Husanov'un yeni pozisyonu: Uzmanlar Manchester City yıldızlarını nasıl değerlendirdi?

·76·Spor
Husanov'un yeni pozisyonu: Uzmanlar Manchester City yıldızlarını nasıl değerlendirdi?

İngiltere Premier Lig kapsamında deplasmanda Nottingham Forest'a 1-3 mağlup olan Manchester City taraftarlarının ve uzmanların sert eleştirilerine maruz kalıyor.

İlk yarıdaki savunma hataları nedeniyle Enzo Maresca devre arasında kadroda ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sonuç olarak maça sağ bek pozisyonunda başlayan vatandaşımız Abduqodir Husanov ikinci yarıyı kendi alışkın olduğu stoper pozisyonunda geçirdi.

«Manchester City» faaliyetlerini yakından takip eden saygın cityxtra.co.uk yayını uzmanları, maçtaki oyuncuların performanslarını analiz ederek nihai puanları açıkladı.

Husanov'un performansı ve savunmadaki sorunlar: 5,5 puan

Özbek genç savunmacının iki farklı yarı geçirmesi uzmanların gözünden kaçmadı:

  • Kanattaki zorluk (1. yarı): Husanov, rakip oyuncuların yüksek hızına, özellikle kanatta hareket eden Morgan Gibbs-White'ın fiziksel baskısına alışmakta zorlandı. Bu durum, ev sahibi ekibin birkaç tehlikeli pozisyon yaratmasına olanak tanıdı;

  • Merkezdeki güvenilirlik (2. yarı): Devre arasında teknik direktör Guehi ve Gvardiol'u değiştirdikten sonra Husanov stopere geçti ve ikinci yarıda çok daha istikrarlı, güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergiledi. Uzmanlar performansını 5,5 puan ile değerlendirdi.

Savunma hattındaki kriz: Kim kaç puan aldı?

  • Josko Gvardiol — 4,5/10 (en düşük puan): Orta sahada yaptığı büyük hata ev sahibinin golüne neden oldu. Yanlış kararı nedeniyle devre arasında oyundan alındı;

  • Gianluigi Donnarumma — 5/10: Yenen gollerde doğrudan suçlanamasa da, köşe vuruşu sırasında güvensiz hareket ederek tehlikeyi artırdı;

  • Ruben Dias — 5,5/10: Diğer arkadaşlarına göre biraz daha sağlam görünse de, alışılmış yüksek seviyesini gösteremedi, hareketlerinde bir dikkatsizlik hissedildi;

  • Marc Guehi — 6/10: Delap'ın fiziksel baskısına dayanamadı ve üst üste yaptığı hatalar nedeniyle devre arasında yedek kulübesine çekildi.

Hücum ve orta saha oyuncuları: Cherki'den ışık, Haaland'dan şanssız bir gün

  • Rayan Cherki — 7/10: İlk yarıda neredeyse hiç görünmese de, ikinci yarıda attığı süper golle rakibi şaşırttı ve takımdaki en yüksek puanlardan birini aldı;

  • Elliot Anderson — 7/10: Eski takımına karşı oynadığı maçta gol yenilmesine neden olan bir hata yapsa da, orta sahada en aktif ve faydalı oynayan oyuncu oldu;

  • Erling Haaland — 6,5/10: Kaleciyi geçmesine rağmen gol atamayan Norveçli golcü, bu kez birkaç net fırsatı harcayarak şanssız bir gün geçirdi;

  • Jeremy Doku ve Iliman Ndiaye — 6,5/10: Forest'ın iki taraflı sıkı savunması, kanat oyuncularına gerekli boşlukları vermedi;

  • Enzo Fernandez — 6/10: Orta sahada aktif pas trafiği yapsa da, oyunun kaderini değiştirecek bir etki yaratamadı.

Yedekten girenler:

  • Matheus Nunes — 6,5/10: Guehi'nin yerine oyuna girerek sağ bek savunmasını güçlendirdi ve bu pozisyonda daha güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtladı;

  • Nico O'Reilly — 6/10: Kötü bir oyun çıkaran Gvardiol'un yerine girerek sol kanattaki hareketliliği artırdı.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Maresca'nın öğrencilerinin takıldığı maçta Husanov'un performansı nasıldı? (video)Maresca'nın öğrencilerinin takıldığı maçta Husanov'un performansı nasıldı? (video)Bugün 08:38EPL'de şok: Manchester City deplasmanda kaybetti, Husanov 90 dakika sahada kaldıEPL'de şok: Manchester City deplasmanda kaybetti, Husanov 90 dakika sahada kaldıBugün 00:45Manchester City'nin 10. hafta kadrosu açıklandı — Husanov ilk 11'de!Manchester City'nin 10. hafta kadrosu açıklandı — Husanov ilk 11'de!Dün 22:03Abduqodir Husanov, Etihad taraftarlarını Brighton maçında etkiledi (video)Abduqodir Husanov, Etihad taraftarlarını Brighton maçında etkiledi (video)1 Kasım 18:06İngiliz basını Abdukodir Khusanov ve City yıldızlarını nasıl değerlendirdi? (video)İngiliz basını Abdukodir Khusanov ve City yıldızlarını nasıl değerlendirdi? (video)31 Ekim 23:00Etihad'da sürpriz sonuç: Brighton, Manchester City'yi mağlup ettiEtihad'da sürpriz sonuç: Brighton, Manchester City'yi mağlup etti31 Ekim 22:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti