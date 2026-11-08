Husanov'un yeni pozisyonu: Uzmanlar Manchester City yıldızlarını nasıl değerlendirdi?
İngiltere Premier Lig kapsamında deplasmanda Nottingham Forest'a 1-3 mağlup olan Manchester City taraftarlarının ve uzmanların sert eleştirilerine maruz kalıyor.
İlk yarıdaki savunma hataları nedeniyle Enzo Maresca devre arasında kadroda ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sonuç olarak maça sağ bek pozisyonunda başlayan vatandaşımız Abduqodir Husanov ikinci yarıyı kendi alışkın olduğu stoper pozisyonunda geçirdi.
«Manchester City» faaliyetlerini yakından takip eden saygın cityxtra.co.uk yayını uzmanları, maçtaki oyuncuların performanslarını analiz ederek nihai puanları açıkladı.
Husanov'un performansı ve savunmadaki sorunlar: 5,5 puan
Özbek genç savunmacının iki farklı yarı geçirmesi uzmanların gözünden kaçmadı:
Kanattaki zorluk (1. yarı): Husanov, rakip oyuncuların yüksek hızına, özellikle kanatta hareket eden Morgan Gibbs-White'ın fiziksel baskısına alışmakta zorlandı. Bu durum, ev sahibi ekibin birkaç tehlikeli pozisyon yaratmasına olanak tanıdı;
Merkezdeki güvenilirlik (2. yarı): Devre arasında teknik direktör Guehi ve Gvardiol'u değiştirdikten sonra Husanov stopere geçti ve ikinci yarıda çok daha istikrarlı, güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergiledi. Uzmanlar performansını 5,5 puan ile değerlendirdi.
Savunma hattındaki kriz: Kim kaç puan aldı?
Josko Gvardiol — 4,5/10 (en düşük puan): Orta sahada yaptığı büyük hata ev sahibinin golüne neden oldu. Yanlış kararı nedeniyle devre arasında oyundan alındı;
Gianluigi Donnarumma — 5/10: Yenen gollerde doğrudan suçlanamasa da, köşe vuruşu sırasında güvensiz hareket ederek tehlikeyi artırdı;
Ruben Dias — 5,5/10: Diğer arkadaşlarına göre biraz daha sağlam görünse de, alışılmış yüksek seviyesini gösteremedi, hareketlerinde bir dikkatsizlik hissedildi;
Marc Guehi — 6/10: Delap'ın fiziksel baskısına dayanamadı ve üst üste yaptığı hatalar nedeniyle devre arasında yedek kulübesine çekildi.
Hücum ve orta saha oyuncuları: Cherki'den ışık, Haaland'dan şanssız bir gün
Rayan Cherki — 7/10: İlk yarıda neredeyse hiç görünmese de, ikinci yarıda attığı süper golle rakibi şaşırttı ve takımdaki en yüksek puanlardan birini aldı;
Elliot Anderson — 7/10: Eski takımına karşı oynadığı maçta gol yenilmesine neden olan bir hata yapsa da, orta sahada en aktif ve faydalı oynayan oyuncu oldu;
Erling Haaland — 6,5/10: Kaleciyi geçmesine rağmen gol atamayan Norveçli golcü, bu kez birkaç net fırsatı harcayarak şanssız bir gün geçirdi;
Jeremy Doku ve Iliman Ndiaye — 6,5/10: Forest'ın iki taraflı sıkı savunması, kanat oyuncularına gerekli boşlukları vermedi;
Enzo Fernandez — 6/10: Orta sahada aktif pas trafiği yapsa da, oyunun kaderini değiştirecek bir etki yaratamadı.
Yedekten girenler:
Matheus Nunes — 6,5/10: Guehi'nin yerine oyuna girerek sağ bek savunmasını güçlendirdi ve bu pozisyonda daha güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtladı;
Nico O'Reilly — 6/10: Kötü bir oyun çıkaran Gvardiol'un yerine girerek sol kanattaki hareketliliği artırdı.
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