Husanov'un yeni pozisyonu: Uzmanlar Manchester City yıldızlarını nasıl değerlendirdi?

İngiltere Premier Lig kapsamında deplasmanda Nottingham Forest'a 1-3 mağlup olan Manchester City taraftarlarının ve uzmanların sert eleştirilerine maruz kalıyor.

İlk yarıdaki savunma hataları nedeniyle Enzo Maresca devre arasında kadroda ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sonuç olarak maça sağ bek pozisyonunda başlayan vatandaşımız Abduqodir Husanov ikinci yarıyı kendi alışkın olduğu stoper pozisyonunda geçirdi.

«Manchester City» faaliyetlerini yakından takip eden saygın cityxtra.co.uk yayını uzmanları, maçtaki oyuncuların performanslarını analiz ederek nihai puanları açıkladı.

Özbek genç savunmacının iki farklı yarı geçirmesi uzmanların gözünden kaçmadı:

Merkezdeki güvenilirlik (2. yarı): Devre arasında teknik direktör Guehi ve Gvardiol'u değiştirdikten sonra Husanov stopere geçti ve ikinci yarıda çok daha istikrarlı, güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergiledi. Uzmanlar performansını 5,5 puan ile değerlendirdi.

Kanattaki zorluk (1. yarı): Husanov, rakip oyuncuların yüksek hızına, özellikle kanatta hareket eden Morgan Gibbs-White'ın fiziksel baskısına alışmakta zorlandı. Bu durum, ev sahibi ekibin birkaç tehlikeli pozisyon yaratmasına olanak tanıdı;

Marc Guehi — 6/10: Delap'ın fiziksel baskısına dayanamadı ve üst üste yaptığı hatalar nedeniyle devre arasında yedek kulübesine çekildi.

Ruben Dias — 5,5/10: Diğer arkadaşlarına göre biraz daha sağlam görünse de, alışılmış yüksek seviyesini gösteremedi, hareketlerinde bir dikkatsizlik hissedildi;

Gianluigi Donnarumma — 5/10: Yenen gollerde doğrudan suçlanamasa da, köşe vuruşu sırasında güvensiz hareket ederek tehlikeyi artırdı;

Josko Gvardiol — 4,5/10 (en düşük puan): Orta sahada yaptığı büyük hata ev sahibinin golüne neden oldu. Yanlış kararı nedeniyle devre arasında oyundan alındı;

Rayan Cherki — 7/10: İlk yarıda neredeyse hiç görünmese de, ikinci yarıda attığı süper golle rakibi şaşırttı ve takımdaki en yüksek puanlardan birini aldı;

Elliot Anderson — 7/10: Eski takımına karşı oynadığı maçta gol yenilmesine neden olan bir hata yapsa da, orta sahada en aktif ve faydalı oynayan oyuncu oldu;

Erling Haaland — 6,5/10: Kaleciyi geçmesine rağmen gol atamayan Norveçli golcü, bu kez birkaç net fırsatı harcayarak şanssız bir gün geçirdi;

Jeremy Doku ve Iliman Ndiaye — 6,5/10: Forest'ın iki taraflı sıkı savunması, kanat oyuncularına gerekli boşlukları vermedi;