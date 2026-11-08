Şampiyonluk yarışı kızışıyor: PSG kazandı, Paris 2. sıraya yükseldi

·46·Spor
Şampiyonluk yarışı kızışıyor: PSG kazandı, Paris 2. sıraya yükseldi

Fransa Ligue 1'in 10. haftası başkent takımları için başarılı geçti. Parc des Princes'te Troyes'u ağırlayan Luis Enrique yönetimindeki PSG zorlu geçen mücadelede 1-0'lık skorla minimal bir galibiyet elde etti.

Haftanın bir diğer dikkat çekici karşılaşmasında Ligue 1'in sansasyonu haline gelen Paris kulübü, deplasmanda Auxerre'i mağlup ederek puan durumunda doğrudan 2. sıraya yükseldi.

Zabarnyi'nin tek golü ve Torres'in gol orucu

Troyes karşısında Paris ekibi büyük bir üstünlük kursa da rakip savunmayı aşmakta zorlandı:

  • Savunmacıdan belirleyici vuruş: Maçın kaderini belirleyen tek gol 39. dakikada geldi; duran top organizasyonu sonrasında Illya Zabarnyi rakip kaleyi isabetli bularak takımına değerli bir galibiyet kazandı.

  • Ferran Torres yine hedefi bulamadı: PSG hücum hattında 90 dakika boyunca görev yapan İspanyol forvet Ferran Torres, aktif bir oyun sergilese de bir maçı daha gol atamadan tamamlamak zorunda kaldı.

  • Safonov'dan 'gol yemeden' tamamlanan maç: Kalede görev yapan Matvey Safonov ve savunma hattı, konuk ekibin az sayıdaki kontra atağını hatasız savuşturarak skoru korudu.

Paris'ten bir deplasman galibiyeti daha

Ligde yükseliş kaydeden Paris kulübü, Auxerre sahasındaki ciddi sınavdan başarıyla geçti:

  • Sinayoko'nun vuruşu: 63. dakikada Lassine Sinayoko tarafından atılan gol, başkent ekibine deplasmanda 1-0'lık net bir galibiyet getirdi.

Puan durumu: Başkent kulüpleri zirvede

10. hafta sonuçlarının ardından Fransa şampiyonasının üst sıralarında ilginç bir tablo oluştu:

  • PSG lider: 23 puan toplayan son şampiyon, puan tablosunda liderliğini perçinledi.

  • Paris 2. sırada: Puanını 20'ye çıkaran ikinci başkent kulübü, ilk üçü takibini sürdürerek 2. sıraya yerleşti.

  • Alt sıralar: Mağlup olan Auxerre 10 puanla 14. sırada kalırken, Troyes ise 8 puanla tehlikeli bölge olan 16. sırada yer aldı.

PSGFransa LigiLigue 1Illya ZabarnyiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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