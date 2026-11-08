ABD'de bir kişi Powerball'da 847 milyon dolar kazandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde satılan bir biletin sahibi, Powerball piyangosunda 847 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Bu, piyango tarihindeki en büyük dokuzuncu ikramiye oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama New Jersey Piyangosu tarafından yapıldı.

4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte, şanslı bilet sahibi altı rakamın tamamını doğru tahmin etti. Kazanan bilet, New Jersey'nin Bergen bölgesindeki Montvale şehrinde bulunan Wegmans süpermarketinden satın alındı.

Kazananın parayı almak için iki seçeneği bulunuyor. 847 milyon doları 29 yıl boyunca 30 taksit halinde alabilir veya vergiler düşülmeden önce 363,1 milyon doları tek seferde tahsil edebilir.

Ancak ikramiyenin bir kısmı vergilere gidecek. New Jersey Piyangosu kurallarına göre, 5 bin doların üzerindeki kazançlardan yüzde 24 federal vergi, 500 bin doların üzerindeki kazançlardan ise yüzde 8 eyalet vergisi kesiliyor. Bunlar ilk kesinti oranları olup, kazananın nihai vergi yükümlülüğü vergi beyannamesine göre belirlenecektir.

Kazananın kimliği henüz açıklanmadı. New Jersey yasalarına göre, piyango kazananları isimlerinin kamuoyuna açıklanmaması hakkına sahiptir.

Bu büyük ikramiyeden önce 35 Powerball çekilişi boyunca kimse büyük ödülü kazanamamıştı. Bir önceki büyük ikramiye 12 Ağustos 2026'da Illinois eyaletinde kaydedilmişti. O dönemde bir kişi 1,04 milyar dolarlık ikramiyeyi kazanmış, parayı taksitler halinde almak yerine 450,5 milyon doları tek seferde almayı ve ismini gizli tutmayı tercih etmişti.