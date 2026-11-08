ABD'de bir kişi Powerball'da 847 milyon dolar kazandı

·53·Dünya
ABD'de bir kişi Powerball'da 847 milyon dolar kazandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde satılan bir biletin sahibi, Powerball piyangosunda 847 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Bu, piyango tarihindeki en büyük dokuzuncu ikramiye oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama New Jersey Piyangosu tarafından yapıldı.

4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte, şanslı bilet sahibi altı rakamın tamamını doğru tahmin etti. Kazanan bilet, New Jersey'nin Bergen bölgesindeki Montvale şehrinde bulunan Wegmans süpermarketinden satın alındı.

Kazananın parayı almak için iki seçeneği bulunuyor. 847 milyon doları 29 yıl boyunca 30 taksit halinde alabilir veya vergiler düşülmeden önce 363,1 milyon doları tek seferde tahsil edebilir.

Ancak ikramiyenin bir kısmı vergilere gidecek. New Jersey Piyangosu kurallarına göre, 5 bin doların üzerindeki kazançlardan yüzde 24 federal vergi, 500 bin doların üzerindeki kazançlardan ise yüzde 8 eyalet vergisi kesiliyor. Bunlar ilk kesinti oranları olup, kazananın nihai vergi yükümlülüğü vergi beyannamesine göre belirlenecektir.

Kazananın kimliği henüz açıklanmadı. New Jersey yasalarına göre, piyango kazananları isimlerinin kamuoyuna açıklanmaması hakkına sahiptir.

Bu büyük ikramiyeden önce 35 Powerball çekilişi boyunca kimse büyük ödülü kazanamamıştı. Bir önceki büyük ikramiye 12 Ağustos 2026'da Illinois eyaletinde kaydedilmişti. O dönemde bir kişi 1,04 milyar dolarlık ikramiyeyi kazanmış, parayı taksitler halinde almak yerine 450,5 milyon doları tek seferde almayı ve ismini gizli tutmayı tercih etmişti.

PowerballNew JerseyWegmansPiyangoABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de şiddetli fırtına: 700 uçuş durduruldu ve binlerce ev karanlıkta kaldı (video)ABD'de şiddetli fırtına: 700 uçuş durduruldu ve binlerce ev karanlıkta kaldı (video)28 Eylül 09:18Çin'de bir çalışan piyangoda bir yıllık ücretli izin kazandıÇin'de bir çalışan piyangoda bir yıllık ücretli izin kazandı1 Ekim 12:48Pakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandıPakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandı10 Eylül 18:53Amerikalı genç, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 11,56 saniyede çözerek rekor kırdıAmerikalı genç, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 11,56 saniyede çözerek rekor kırdı18 Ağustos 09:31Habib Nurmagomedov New Jersey'deki buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulunduHabib Nurmagomedov New Jersey'deki buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu12 Ağustos 00:09ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?ABD’de büyük ikramiye sahibini buldu: 1,04 milyar dolara hangi yıldızlar satın alınabilir?14 Ağustos 06:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu