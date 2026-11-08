Diyorbek Otajonov'un Suudi Arabistan'daki nakavt vuruşu dünyayı sarstı (video)

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Power Slap 26 turnuvasında, Özbek sporcunun katılımıyla gerçek anlamda dramatik ve sansasyonel bir dövüş yaşandı.

Yarı ağır sıklette oktagona çıkan Özbek dövüşçü Diyorbek Otajonov Amerikalı güçlü rakibi Kealii Kanekoa'ya karşı mücadele etti ve izleyenleri hayrete düşüren iradeli bir nakavtla galibiyete uzandı.

Nakdavndan nakavta: 1. raunttaki şiddetli karşılaşma

Dövüş kurallarına göre ilk vuruş hakkı ABD'li temsilciye geçti ve olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti:

İlk vuruş ve nakdavn: Kealii Kanekoa'nın sert vuruşunun ardından Diyorbek Otajonov dengesini kaybederek önce nakdavn durumuna düştü;

Çelik gibi irade: Ağır darbeyi alan Özbek dövüşçü, kısa sürede toparlandı, hakem kontrollerinden başarıyla geçti ve maça devam etmeye hazır olduğunu gösterdi;

Tek bir ölümcül tokat: Sıra vatandaşıma geldiğinde, Otajonov tüm gücünü toplayarak rakibinin yüzüne isabetli ve dehşet verici bir tokat attı. Amerikalı sporcu bu sert darbeye dayanamayarak anında derin bir nakavt yaşadı ve dövüş ilk rauntta sona erdi.

Sıkletteki durum ve şampiyonluk kemerine giden yol

Bu galibiyet, vatandaşımızın dünya sıralamasındaki yerini daha da yükseltecek: