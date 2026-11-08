Diyorbek Otajonov'un Suudi Arabistan'daki nakavt vuruşu dünyayı sarstı (video)

·7·Spor
Diyorbek Otajonov'un Suudi Arabistan'daki nakavt vuruşu dünyayı sarstı (video)

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Power Slap 26 turnuvasında, Özbek sporcunun katılımıyla gerçek anlamda dramatik ve sansasyonel bir dövüş yaşandı.

Yarı ağır sıklette oktagona çıkan Özbek dövüşçü Diyorbek Otajonov Amerikalı güçlü rakibi Kealii Kanekoa'ya karşı mücadele etti ve izleyenleri hayrete düşüren iradeli bir nakavtla galibiyete uzandı.

Nakdavndan nakavta: 1. raunttaki şiddetli karşılaşma

Dövüş kurallarına göre ilk vuruş hakkı ABD'li temsilciye geçti ve olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti:

  • İlk vuruş ve nakdavn: Kealii Kanekoa'nın sert vuruşunun ardından Diyorbek Otajonov dengesini kaybederek önce nakdavn durumuna düştü;

  • Çelik gibi irade: Ağır darbeyi alan Özbek dövüşçü, kısa sürede toparlandı, hakem kontrollerinden başarıyla geçti ve maça devam etmeye hazır olduğunu gösterdi;

  • Tek bir ölümcül tokat: Sıra vatandaşıma geldiğinde, Otajonov tüm gücünü toplayarak rakibinin yüzüne isabetli ve dehşet verici bir tokat attı. Amerikalı sporcu bu sert darbeye dayanamayarak anında derin bir nakavt yaşadı ve dövüş ilk rauntta sona erdi.

Sıkletteki durum ve şampiyonluk kemerine giden yol

Bu galibiyet, vatandaşımızın dünya sıralamasındaki yerini daha da yükseltecek:

  • Sıralamadaki yer: Bu önemli dövüş öncesinde Diyorbek Otajonov, Power Slap ligi yarı ağır sıklet sıralamasında 7. sırada yer alıyordu (rakibi Kanekoa ise ilk 10'da bulunmuyordu);

  • Sıradaki hedef — kemer: Bu şiddetli nakavt, Özbek dövüşçüyü şampiyonluk maçına bir adım daha yaklaştırdı. Şu anda bu sıklette Power Slap şampiyonluk kemeri ünlü Amerikalı sporcu Ron Bata'ya ait olup, Otajonov'un bir sonraki hedefinin bu kemer olması bekleniyor.

Diyorbek OtajonovPower SlapKealii KanekoaRiyadDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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