Maresca'nın öğrencilerinin takıldığı maçta Husanov'un performansı nasıldı? (video)
İngiltere Premier Lig kapsamında deplasmanda Nottingham Forest'a 1-3 mağlup olan Manchester City taraftarların ve uzmanların sert eleştirilerine maruz kalıyor.
İlk yarıdaki savunma hataları nedeniyle Enzo Maresca devre arasında kadroda köklü değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sonuç olarak maça sağ bek pozisyonunda başlayan vatandaşımız Abdukodir Husanov ikinci yarıyı kendi alışık olduğu stoper pozisyonunda geçirdi.
Manchester City'nin faaliyetlerini yakından takip eden saygın cityxtra.co.uk yayını uzmanları, maçtaki oyuncuların performanslarını analiz ederek nihai puanlarını açıkladı.
Husanov'un performansı ve savunmadaki sorunlar: 5,5 puan
Özbek genç savunmacının iki farklı yarı geçirmesi uzmanların gözünden kaçmadı:
Kanattaki zorluk (1. yarı): Husanov, rakip oyuncuların yüksek hızına, özellikle kanatta görev yapan Morgan Gibbs-White'ın fiziksel baskısına uyum sağlamakta biraz zorlandı. Bu durum, ev sahibi ekibin birkaç tehlikeli pozisyon yaratmasına olanak tanıdı;
Merkezdeki güvenilirlik (2. yarı): Devre arasında teknik direktör Guehi ve Gvardiol'ü değiştirdikten sonra Husanov stoper bölgesine geçti ve ikinci yarıda çok daha istikrarlı, güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergiledi. Uzmanlar onun performansını 5,5 puan ile değerlendirdi.
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