Maresca'nın öğrencilerinin takıldığı maçta Husanov'un performansı nasıldı? (video)

Merkezdeki güvenilirlik (2. yarı): Devre arasında teknik direktör Guehi ve Gvardiol'ü değiştirdikten sonra Husanov stoper bölgesine geçti ve ikinci yarıda çok daha istikrarlı, güvenilir ve soğukkanlı bir oyun sergiledi. Uzmanlar onun performansını 5,5 puan ile değerlendirdi.