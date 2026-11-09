23 yaşındaki gencin başı neden 90 derece eğildi?

İranlı doktorlar nadir ve sıra dışı bir tıbbi vaka kaydetti. 23 yaşındaki bir gencin boyun kaslarının başını tutma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle başı 90 derece eğildi. Uzmanlar bu durumu, gencin birkaç yıl boyunca uyuşturucu madde kullanmasıyla ilişkilendiriyor.

İran'daki İsfahan Tıp Üniversitesi doktorları tarafından incelenen vaka, Cervical Kyphoscoliosis (CKS), yani "baş düşmesi sendromu" ile ilgili. Bu hastalık, boynu arkadan dik tutan kasların zayıflamasıyla karakterizedir. Sonuç olarak kaslar, başın ağırlığını taşıyamaz ve onu doğru pozisyonda tutamaz hale gelir.

Genellikle bu sendrom mitokondriyal miyopati, konjenital miyopati, motor nöron hastalıkları veya başın aşırı büyük olması gibi anatomik kusurlar gibi durumlarla ilişkilidir. Ancak İranlı doktorlar, uzun süreli uyuşturucu kullanımı sonucu ortaya çıkan ve tıp literatüründe daha önce kaydedilmemiş bir vaka tespit ettiler.

23 yaşındaki hasta, sosyo-ekonomik açıdan zor şartlarda yaşamaktaydı. Tıbbi geçmişinde ağır depresif bozukluk ile eroin, afyon ve amfetamin bağımlılığı bulunuyordu.

Doktorların belirttiğine göre, hasta her amfetamin kullanımından sonra uzun süre boynunu eğik pozisyonda tutuyordu. Bu sürecin düzenli olarak tekrarlanması sonucunda boyun omurlarındaki değişiklikler kademeli olarak şiddetlendi.

Tıbbi muayeneler sırasında kafa sinirleri, kas gücü ve otonom sinir sistemi fonksiyonları ile ilgili testler normal sonuçlar verdi. Ancak bilgisayarlı tomografi, hastanın C3, C4 ve C5 boyun omurlarında şiddetli kifoskolyoz deformitesi olduğunu ortaya çıkardı.

Hastalığın derecesi değerlendirildikten sonra doktorlar, boyun omurlarını düzeltmek için üç aşamalı bir cerrahi operasyon yapmaya karar verdiler. Ameliyat sırasında deforme olmuş kemik kısmı çıkarıldı ve boyun doğru anatomik pozisyona getirildi.

Cerrahi başarıyla tamamlandı. Bir gün sonra hasta, özel bir boyunluk yardımıyla yürüyebildi. Üç gün sonra ise taburcu edildi.

Gencin daha önce çeşitli geleneksel ve bitkisel yöntemlerle tedavi olmaya çalıştığı ancak bunlar hastalık belirtilerini hafifletmediği için tıbbi yardım almak zorunda kaldığı öğrenildi.

Ameliyattan sonra hasta birkaç kez psikiyatrik muayeneden geçti ve uyuşturucu madde kullanımını bırakmayı başardı. Bir yıllık takip sonuçları da olumlu olup, boyun omurlarının durumu ve vücut yapısındaki değişiklikler önemli ölçüde iyileşti.

İranlı doktorlar bilimsel raporlarında, "Uyuşturucu madde istismarının, ağır ve karmaşık boyun kifozu gelişimine katkıda bulunduğunu tespit ettik. Maddeler kas-iskelet sistemindeki değişiklikleri doğrudan etkilemez. Aksine, bu süreç dolaylı olarak gerçekleşir: hasta maddeyi kullandıktan sonra uzun süre belirli bir pozisyonda kalır. Birkaç ay boyunca bu durum kas ve kemik sisteminde değişikliklere yol açarak kifoskolyozu tetikler" diye yazdılar.

Ağır uyuşturucu bağımlılığı ile baş düşmesi sendromu arasındaki bu daha önce belgelenmemiş ilişkiye "intoksikasyon sendromu" adı verildiği belirtiliyor. Bu tıbbi durum, uyuşturucu kullanımının organizmaya sadece doğrudan değil, aynı zamanda uzun süreli yanlış vücut pozisyonu yoluyla da ciddi etkileri olabileceğini göstermektedir.