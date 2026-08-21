Oğlunu kurtarmak için hastaneye silahla girdi

·29·Dünya
Oğlunu kurtarmak için hastaneye silahla girdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan bu olay, baba sevgisinin ve evladı için mücadele etme duygusunun ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. George Pickering adlı genç, ağır bir felç geçirip komaya girdikten sonra doktorlar beyninin öldüğü sonucuna vardı.

Bunun üzerine sağlık çalışanları, onu yaşam destek cihazından ayırmaya hazırlanmaya başladı. Hatta gencin organlarını bağışlamak üzere kayda geçirme işlemleri bile başlatıldı.

Ancak George'un babası oğlunun öldüğüne inanmıyordu. Doktorların sonuca varmakta acele ettiğini düşünerek hastaneye tabancayla girdi ve oğlunun bulunduğu odada kaldı.

Kısa süre sonra hastaneye polis ekipleri geldi. Buna rağmen baba, yaklaşık üç saat süren gergin durumda oğlunun elini tuttu ve ondan herhangi bir tepki vermesini istedi.

Oğlunun hareketi tüm şüpheleri değiştirdi

Bir süre sonra komadaki George, babasının sözlerine karşılık onun elini birkaç kez sıkıca sıktı. Bu hareket, gencin beyninin tamamen işlevini yitirmediğini ve hâlâ hayatta olduğunu gösterdi.

Bunun ardından baba polise sakince teslim oldu. Silahı yasa dışı şekilde kullanmak suçundan tutuklandı ve yaklaşık bir yıl hapis yattı.

Ancak oğlunun hayata tutunmasını sağlamak için gösterdiği kararlı tutum, George'un hayatının kurtulmasına vesile oldu. Doktorlar tedavi sürecini yeniden başlattıktan sonra gencin durumu düzeldi ve tamamen iyileşti.

George daha sonra verdiği bir röportajda babasının yaptıkları hakkında şunları söyledi:

«Babam yasayı çiğnedi, ama bunu doğru bir neden uğruna yaptı. Ben bugün tam da bu nedenle hayattayım».

TeksasABDGeorge Pickering
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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