Trump, İran'ın ana petrol terminalini ele geçirme planını açıkladı

Dünya siyaset sahnesindeki gerilim ve jeopolitik oyunlar zirve noktasına ulaşıyor. Okyanusun ötesinde Dünya Kupası'nın heyecanlı günleri devam ederken, uluslararası arenada küresel ekonomi ve güvenliği doğrudan ilgilendiren devasa ve sarsıcı bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki kritik durum nedeniyle İran'a karşı yeni ve şiddetli askeri saldırılar düzenleyeceğini ve gelecekte Basra Körfezi'nde bulunan, ülkenin ana ekonomik kalbi sayılan ve resmi Tahran'ın en büyük petrol terminali olan Harg Adası'nı zorla ele geçirme planlarını açıkladı. Trump, sosyal medya platformu «Truth Social» üzerinden yaptığı resmi paylaşımla, İran'ın tüm petrol ve gaz piyasalarını tamamen Amerikan kontrolü altına alma sözü verdi.

Beyaz Saray lideri açıklamasında, İran silahlı kuvvetlerinin, askeri havacılığının, hava savunma (HSS) sistemlerinin ve stratejik radarlarının zaten ciddi hasar gördüğünü ve yok edildiğini, ülkenin saldırı potansiyelinin ise neredeyse tamamen devre dışı kaldığını vurguladı. ABD Başkanı mesajında özellikle şunları yazdı:

«Yakın gelecekte Harg Adası'nı ve İran'ın diğer büyük petrol altyapı tesislerini tamamen ele geçireceğiz. Böylece petrol ve gaz piyasaları üzerinde mutlak ve kesin bir kontrol kuracağız».

Latin Amerika emsali ve milyarlarca dolarlık terminal

Trump, bu sert ekonomik ve askeri taktiğe örnek olarak Venezuela ile ilgili politikayı gösterdi. Ona göre, Caracas yetkilileriyle yürütülen benzer siyasi hamleler, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda «devrimci ve harika bir şekilde işliyor». Hatırlatmak gerekir ki, daha önce ABD lideri, Venezuela hükümetiyle varılan anlaşma gereği, ABD'nin bu ülkenin 30 ila 50 milyon varil arasındaki petrol satışından elde edilecek devasa geliri şahsen kontrol edeceğini ve bu fonların doğrudan «Başkan olarak kendi yönetimi ve tasarrufunda olacağını» açıkça belirtmişti.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Harg Adası İran ekonomisi için bir yaşam kaynağıdır. Çünkü İran petrolünün deniz yollarıyla yurt dışına ihraç edilen toplam hacminin neredeyse yüzde 94'ü tam olarak bu stratejik ada üzerinden gerçekleştirilmektedir. En yüksek yüklenme dönemlerinde bu tesisin depolarında aynı anda 553 milyon varile kadar hammadde rezervi saklanmıştır. Uluslararası analistlerin hesaplamalarına göre, geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca Tahran sadece petrol ihracatından yaklaşık 53 milyar dolar net gelir elde etti — bu, ülkenin toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) tam yüzde 11'i demektir.

Ateşkesin bozulması ve Orta Doğu'daki savaşın detayları

Hatırlatmak isteriz ki, ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki kapsamlı askeri çatışmalar, 28 Şubat 2026 tarihinden bu yana şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Bu yılın 13 Mart günü ABD Hava Kuvvetleri, Harg Adası'na büyük füze saldırıları düzenlemişti. Sonuç olarak İran'ın 90'dan fazla önemli askeri tesisi, deniz mayını depoları ve füze üsleri dahil olmak üzere imha edilmiş, ancak o dönemde adadaki petrol altyapısına kasten dokunulmamıştı.

Her ne kadar bu yılın Nisan ayı başında Pakistan devletinin doğrudan arabuluculuğu ve diplomatik çabaları sayesinde savaşan taraflar arasında geçici bir ateşkes sağlanmış olsa da, bu anlaşma cephe hattında düzenli olarak ihlal edilmektedir. Özellikle 13 Nisan'dan beri ABD savaş gemileri İran limanlarını deniz yoluyla tamamen abluka altına almaya devam ederken, İran silahlı kuvvetleri buna karşılık stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası ticari gemilere durmaksızın füze saldırıları düzenlemektedir. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayının ortalarına gelindiğinde ise, Trump'ın vurguladığı üzere, barış müzakereleri süreci tamamen «çıkmaza» girmiş durumdadır. Olayların ne kadar tehlikeli bir hal alacağını ve dünya enerji piyasasındaki fiyatların nasıl değişeceğini zaman gösterecek.

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